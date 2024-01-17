Ср, 17.01.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото ⟩ Россия нанесла ракетный удар по Харькову. Множество пострадавших

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Удар по Харькову
Удар по Харькову Фото: Reuters/ScanPix

В ночь на среду, 17 января, российские войска нанесли удар по центру Харькова. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По словам Синегубова, в результате удара пострадали 17 человек, две женщины находятся в тяжелом состоянии.

Мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что взрывами повреждены как минимум десять жилых домов.

"И это только по предварительной информации. Утром департамент ЖКХ продолжит обследование периметра сегодняшнего обстрела, и будет уточненная информация", — написал Терехов в Telegram.

Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко рассказал, что от взрывов пострадала больница.

По его словам, в больнице загорелись два этажа. Пострадавших среди персонала нет, пациентов в больнице в момент удара не было.

Украинские власти назвали российский ракетный удар "террористическим актом".

Галерея: Россия нанесла ракетный удар по Харькову

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх