Более чем в половине регионов России наблюдается коллапс жилищно-коммунальной системы. Сотни тысяч жителей России остались без отопления, воды, электричества и газа из-за поломок в коммунальных системах. Подобные проблемы зафиксированы как минимум в 43 субъектах РФ, сообщает независимое издание The Moscow Times со ссылкой на издание 7х7.
Самая крупная авария произошла в подмосковном Подольске, где в 30-градусные морозы без отопления остались 20 тыс. человек. Местным властям не удалось полностью восстановить подачу тепла даже через две недели после инцидента, хотя Владимир Путин, кремлевский лидер, развязавший войну и обвиняемый в военных преступлениях, обещал "решить" вопрос.
Из-за аварии в Новосибирске без отопления остались 14 тысяч человек в 237 домах, а в Липецке - 10 тысяч человек в 282 домах. Также крупные аварии зафиксированы в Саратове, где отключили отопление более чем в 650 домах и 100 социальных объектах, включая школы и больницы. В Волгограде без отопления остались десятки тысяч человек, а в Находке - около шести тысяч человек.
Последняя на данный момент крупная коммунальная авария произошла 14 января в Новомосковске Тульской области. Там без отопления остались 372 дома.
В 2023 году российские СМИ сообщили о более чем 4900 авариях на коммунальных предприятиях, что в два раза больше, чем до войны в 2021 году.
Несмотря на критическое состояние коммунальной инфраструктуры и рост числа аварий, российские власти приняли решение радикально сократить расходы на коммунальную инфраструктуру. Согласно бюджету на 2024-2026 годы, финансирование этой сферы сократится более чем в два раза.
Ожидается, что в этом году коммунальный сектор получит 886 миллиардов рублей (9,26 миллиарда евро), что на 24 миллиарда рублей больше, чем в прошлом году. Хотя номинальные расходы существенно не увеличились, в реальном выражении (с учетом инфляции в 7,5%) эти расходы снизятся на 5%.
С 2025 года в РФ начнется стремительное сокращение расходов на коммунальную сферу. В следующем году расходы на ЖКХ сократятся на 43%, до 506 млрд рублей (5,29 млрд евро), а в 2026 году - еще на 25%, до 381 млрд рублей (3,98 млрд евро), достигнув минимального показателя за шесть лет.
Износ сетей коммунальной инфраструктуры в России, включая теплотрассы и водопровод, в середине 2022 года достиг 70%, предупредил председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.
Сокращение финансирования не позволит России модернизировать свою инфраструктуру и будет означать, что россиянам придется ждать новых техногенных катастроф. Указывается, что деньги, "сэкономленные" на финансировании коммунальной сферы, будут направлены на военные нужды, то есть на войну в Украине.
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