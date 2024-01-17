Половину регионов России охватило отключение тепла, воды и света

Самая крупная авария произошла в подмосковном Подольске, где в 30-градусные морозы без отопления остались 20 тыс. человек. Местным властям не удалось полностью восстановить подачу тепла даже через две недели после инцидента, хотя Владимир Путин, кремлевский лидер, развязавший войну и обвиняемый в военных преступлениях, обещал "решить" вопрос.

Из-за аварии в Новосибирске без отопления остались 14 тысяч человек в 237 домах, а в Липецке - 10 тысяч человек в 282 домах. Также крупные аварии зафиксированы в Саратове, где отключили отопление более чем в 650 домах и 100 социальных объектах, включая школы и больницы. В Волгограде без отопления остались десятки тысяч человек, а в Находке - около шести тысяч человек.

Последняя на данный момент крупная коммунальная авария произошла 14 января в Новомосковске Тульской области. Там без отопления остались 372 дома.

В 2023 году российские СМИ сообщили о более чем 4900 авариях на коммунальных предприятиях, что в два раза больше, чем до войны в 2021 году.