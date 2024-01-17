Будут ли латвийские спортсмены служить в армии?

В рамках третьего призыва в СГО подано недостаточно заявок, поэтому 23 января впервые будет проведена лотерея по призыву в СГО среди совершеннолетних граждан мужского пола, родившихся после 2004 года. Закон предусматривает исключения по отсрочке службы, которые распространяются и на членов сборных Латвии.

"Мужчины могут быть призваны в армию в течение одного года после достижения 18-летнего возраста, а после окончания службы у них будет возможность продолжить профессиональную карьеру. Случаи, когда обязательный призыв в СГО может создать значительные трудности для карьерного роста человека, может рассмотреть контрольная комиссия СГО", - пояснили в Министерстве обороны.

Закон также предусматривает альтернативную службу, например, в рядах Земессардзе. Однако для профессиональных спортсменов этот вариант тоже не очень подходит, так как многие из них большую часть года находятся не в Латвии.

Возможно, на спортсменов высокого уровня вообще не нужно возлагать обязанность защищать страну. В Украине спортсмены служат только добровольно, представители всех видов спорта ездят по миру и участвуют в соревнованиях.

"Я не думаю, что молодым звездам нужно отодвигать свое развитие в спорте на второй план на 11 месяцев. Нужно найти компромисс, чтобы пройти военную подготовку без вреда для карьеры", - говорит выступающий в Испании баскетболист Давис Розитис, который прошлым летом прошел трехнедельный курс подготовки военнослужащих запаса.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!