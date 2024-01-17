Эксперимент ⟩ Из Вильнюса в Ригу на поезде или на машине - что дешевле и быстрее?

"Мы ехали практически без перерывов, погодные условия были хорошими, ремонт Via Baltica у Пасвалиса подходит к концу, поэтому нам больше не приходилось останавливаться на светофорах. Недавно открытая Кекавская окружная дорога под Ригой также помогла сэкономить много времени", - с удовольствием добавляет Витольдас.

Действительно ли на поезде дешевле?

По стоимости поездка на автомобиле сравнима с путешествием на поезде. На этом маршруте Ford Kuga, оснащенный подключаемым гибридным приводом, потреблял 6,7 литра топлива на 100 км. Это означает, что стоимость поездки составила 28 евро. Напомним: билет на поезд во втором классе стоит 24 евро, а в первом - 34 евро.

Путешествовать на поезде одному немного дешевле, но ситуация меняется, как только у вас появляется хотя бы один попутчик. Цены на билеты на поезд складываются: поездка в одну сторону стоит 24 евро для одного человека, 48 евро для двоих, 72 евро для троих и почти 100 евро для четверых. А стоимость топлива для автомобиля можно разделить в зависимости от количества пассажиров. Иными словами, если бы Витольдас пригласил к себе еще троих коллег, то расходы на топливо составили бы всего 7 евро на каждого.