Эксперимент ⟩ Из Вильнюса в Ригу на поезде или на машине - что дешевле и быстрее?

Ранним утром 27 декабря с Вильнюсского вокзала отправился первый пассажирский поезд по международному маршруту Вильнюс - Рига - Вильнюс. Новый маршрут делает путешествие между двумя балтийскими столицами более удобным, поскольку поезд ходит ежедневно. Значит ли это, что теперь есть лучшая альтернатива поездке на автомобиле? Литовский путешественник Витольдас Милюс проехал из Вильнюса в Ригу, чтобы сравнить эти два вида транспорта.
Лучший способ сравнить
В 6:30 утра с Вильнюсского вокзала отправился первый пассажирский поезд в Ригу. И редактор журнала Auto Bild Lietuva Витольдас Милюс отправился в том же направлении на автомобиле с гибридным двигателем Ford Kuga.
Ранее он проводил эксперименты, сравнивая разные виды общественного транспорта с автомобилем. Прежде чем провести этот эксперимент, он сравнивал автомобиль с поездом по маршруту Вильнюс - Клайпеда, а также с самолетом по маршруту Вильнюс - Паланга. Именно поэтому Витольдас не упустил возможности провести эксперимент на международном маршруте.
"Мне всегда было интересно сравнить, как выглядит путешествие на автомобиле по сравнению с другими видами транспорта. Некоторые люди выберут поезд, но других будет сложно отговорить от идеи поехать в соседнюю страну на машине. Я знаю, что есть и путешественники, которым интересно оценить, какой вид транспорта быстрее, а какой экономичнее", - говорит Витольдас.
Новый маршрут опробовал и путешественник Кристап Ветра, который в поисках приключений побывал на нескольких континентах.
"Поезда - очень распространенный способ путешествовать за границу, поэтому я рад, что он развивается и в странах Балтии. Некоторые из тех, кто бросился покупать билеты на первые рейсы, наверное, сделали это для того, чтобы превратить это в приключение, потому что это что-то новое и беспрецедентное. Первый рейс также совпал с сезоном отпусков. Кроме того, поезда еще новые и отличаются приятной атмосферой. Будем надеяться, что жители Латвии и Литвы будут пользоваться этим маршрутом. Вероятно, это больше зависит от жителей Литвы, потому что для них время маршрута более удобное", - сказал путешественник.
От вокзала к вокзалу
Поезд из Вильнюса в Ригу ходит ежедневно, а общее время в пути составляет примерно 4 часа 15 минут. Прибытие в Ригу - в 10:43. Стоимость билета на одного человека во втором классе - 24 евро, а за первый класс придется заплатить 34 евро.
Ровно в 6:30 утра Витольдас Милюс также отъехал от Вильнюсского вокзала. Главные вопросы, на которые он хотел найти ответ: какой вариант быстрее, дешевле и удобнее?
Журналист отправился в путь на автомобиле Ford, оснащенном подключаемой гибридной системой. Помимо двигателя внутреннего сгорания, он имеет батарею емкостью 14,4 кВтч, которая позволяет проехать более 50 км только на электричестве.
Правда, вначале аккумулятор был заряжен не полностью, потому что энергия ушла еще и на дорогу от дома до вокзала. Обычно в своих экспериментах Витольдас отправляется на машине к месту назначения прямо из дома, но на этот раз он хотел отправиться в то же время, что и поезд, поэтому поехал на станцию утром.
Триумф автомобиля
На протяжении всего пути Витольдас соблюдал правила дорожного движения и однажды остановился на заправке, чтобы купить кофе. Эта остановка длилась около 10 минут. Он прибыл на Рижский вокзал в 10:05 и, припарковав машину, пошел на платформу ждать поезда. В пункт назначения он прибыл точно по расписанию - в 10:43. Так Витольдас на автомобиле сумел обогнать поезд на 38 минут.
"Мы ехали практически без перерывов, погодные условия были хорошими, ремонт Via Baltica у Пасвалиса подходит к концу, поэтому нам больше не приходилось останавливаться на светофорах. Недавно открытая Кекавская окружная дорога под Ригой также помогла сэкономить много времени", - с удовольствием добавляет Витольдас.
Действительно ли на поезде дешевле?
По стоимости поездка на автомобиле сравнима с путешествием на поезде. На этом маршруте Ford Kuga, оснащенный подключаемым гибридным приводом, потреблял 6,7 литра топлива на 100 км. Это означает, что стоимость поездки составила 28 евро. Напомним: билет на поезд во втором классе стоит 24 евро, а в первом - 34 евро.
Путешествовать на поезде одному немного дешевле, но ситуация меняется, как только у вас появляется хотя бы один попутчик. Цены на билеты на поезд складываются: поездка в одну сторону стоит 24 евро для одного человека, 48 евро для двоих, 72 евро для троих и почти 100 евро для четверых. А стоимость топлива для автомобиля можно разделить в зависимости от количества пассажиров. Иными словами, если бы Витольдас пригласил к себе еще троих коллег, то расходы на топливо составили бы всего 7 евро на каждого.
"Нужно учитывать и другие аспекты. Ведь до вокзала нужно как-то добираться. Значит, придется пользоваться общественным транспортом или такси, и в обоих случаях будут определенные расходы. То же самое касается и прибытия в Ригу или Вильнюс: если пункт назначения находится в центре и до него можно дойти пешком - это хорошо, однако если вам нужно ехать куда-то дальше, то вы снова несете дополнительные расходы на общественный транспорт или такси, тогда как на автомобиле вы можете добраться оттуда, где вы находитесь, туда, куда вам нужно. Лично мне очень нравятся автомобили, потому что они дают огромную свободу передвижения", - перечисляет Витольдас преимущества автомобиля.
В Риге он может не только ездить на своем автомобиле куда захочет, но и в любое время поехать обратно домой. А поезд в Вильнюс отправляется в определенное время, так что придется подстраиваться под расписание. Если же вы приедете раньше, вам нужно будет подождать поезда. Если вы по какой-то причине опоздаете на поезд, то вам придется купить билет на автобус или остаться на ночь и ждать следующего дня.
Однако поезд имеет существенное преимущество перед автомобилем, а именно то, что пассажиру поезда не обязательно участвовать в управлении им.
"Да, опытные водители могут без проблем доехать до Риги и обратно, а некоторые из них даже получают от этого удовольствие. Однако немало людей устают от долгой дороги. Провести четыре часа за рулем, часто за грузовиком, может оказаться весьма напряженным. С другой стороны, в поезде за это время можно расслабиться, воспользоваться компьютером и сделать много работы - за рулем автомобиля это невозможно", - анализирует Витольдас.
С ним согласен и Кристап Ветра. "Я знаю людей, которые регулярно проводят деловые встречи в Литве. Если вы путешествуете один, вы можете провести время в поезде более эффективно, чем в машине. Вы можете работать или отдыхать. В настоящий момент важно задуматься об охране окружающей среды, поэтому использование поезда также может помочь кому-то в бизнесе, поскольку вы будете действовать экологически безопасно. Кстати, было бы интересно, если бы этот маршрут продлили до Таллинна - это открыло бы новые возможности", - говорит Кристап.
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