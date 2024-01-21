Фамилия "фон Эрих" - неоднозначная. Она связана с несколькими титулами в реслинге, захватывающими кадрами и яркими личностями, однако есть у нее и привкус трагедии - из пяти братьев фон Эрих, которые с 70-х по 90-е годы 20-го века появлялись в трансляциях реслинга, от преждевременной смерти спасся всего один. Портал Apollo.lv обобщил историю династии знаменитых бойцов и информация о трагических обстоятельствах смерти каждого фон Эриха.

Семья, берущая свои корни из Техаса, за годы работы завоевала свое место в Зале славы WWE. Единственное, что могло их остановить, это смерть.

Как сообщает Biography.com, в центре семьи фон Эрих стоял бывший рестлер и специалист по маркетингу Фриц фон Эрих, который после смерти своего младшего сына решил выращивать своих следующих отпрысков профессиональными бойцами, чтобы им никто не смог причинить вред.

В начале карьеры Фрица в семье фон Эрих родились трое детей - в сентябре 1952 года Джек-младший, в мае 1957 года Кевин и в июле 1958 года Дэвид.

К сожаление, вскоре семья пережила трагедию, которую многие считают предвестником дальнейших их бед.