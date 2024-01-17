Видео ⟩ Пострадавшие рассказали о тяжелой аварии под Озолниеки

"Они ехали со стороны Елгавы, остановились, чтобы развернуться здесь. Им не удалось начать маневр. Водитель обнаружил, что машина не тормозит, и начал медленно ехать, потому что ему негде было остановиться. Грузовик врезался в заднюю часть, а BMW - в переднюю", - вспоминает Кристина, мать водителя Honda.

Водитель BMW, напротив, вспоминает аварию как быструю и неприятную цепь событий, которых он не смог избежать. "Там дистанция очень маленькая была. Может быть, всего два или три метра. В тот момент, когда его ударили сзади, черный автомобиль выстрелил вперед, как из пушки. Вот и все. Теперь мы здесь. Жалко машину".

Водитель грузовика в результате ДТП не пострадал, а вот водитель BMW получил сильный удар в грудь. Однако везти его в больницу не пришлось. Водителю Honda потребовалась медицинская помощь.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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