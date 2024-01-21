Полиция поймала водителя с полностью "лысыми" шинами

Проверка проходила в Риге, на улице Краста, где всего было осмотрено 244 автомобиля.

Несколько автомобилей были признаны не соответствующими установленным требованиям, например, с трех автомобилей были сняты номерные знаки из-за ненадлежащего протектора шин, а для восьми автомобилей отменены технические осмотры.

Также водителей 32 автомобилей предупредили следить за глубиной протектора шин, так как она находится в пределах минимального лимита (4-5 мм).

Также Государственная полиция возбудила 11 дел об административных правонарушениях в отношении водителей за вождение на неподходящих шинах. Полиция возбудила еще три дела об административных правонарушениях по другим нарушениям правил дорожного движения.

Напоминаем, что минимальная глубина протектора зимних шин для легковых автомобилей составляет 4 мм.

За использование в дорожном движении транспортного средства, шины которого имеют недостаточную глубину протектора шин, водителю выносится предупреждение или штраф в размере от трех до одиннадцати штрафных единиц, что составляет от 15 до 55 евро.

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