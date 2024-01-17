В ближайшие сутки Латвию накроет метель

Дороги будут скользкими, местами образуются снежные заносы и в метель будет ухудшена видимость. Днем начиная с запада страны облаков станет меньше, в некоторых районах ожидается небольшой снег.

Скорость южного, юго-восточного ветра в порывах ночью будет достигать 12-17 метров в секунду. Начиная с Курземе ветер начнет стихать. Днем его направление сменится на западное, юго-западное, на побережье ветер вновь усилится и в порывах достигнет скорости 15 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит -5...-10 градусов, на востоке - до -14 градусов, максимальная температура днем ожидается от +1 градуса на западном побережье Курземе до -7 градусов на северо-востоке Латвии.

В Риге порывы южного, юго-восточного ветра усилятся до 15 метров в секунду, ожидается вьюга, утром ветер стихнет, днем подует слабый юго-западный ветер. Утром в четверг ожидается снег, днем осадки прекратятся, после обеда сквозь облака выглянет солнце. Температура воздуха будет медленно повышаться и днем достигнет отметки -3 градуса.

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