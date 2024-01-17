В четверг в Латвии немного потеплеет, ветер стихнет

Начиная с запада, облаков станет меньше, более солнечным день будет в Курземе. Местами пройдет небольшой снег, с утра осадков будет больше, на востоке страны с утра ожидается сильная метель.

Ветер стихнет и сменит направление на юго-западное и западное, но на побережье он усилится снова, достигнув порывами скорости 14-18 метров в секунду.

Воздух прогреется до +1...-4 градусов, на востоке страны - до -4...-7 градусов.

В Риге в течение дня снег закончится и между облаками выглянет солнце, будет дуть небольшой юго-западный ветер. Температура воздуха повысится до -2...-3 градусов.

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