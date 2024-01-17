В 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, доля новостных передач в структуре телепрограмм выросла с 10,5% до 14,8%. В прошлом году этот показатель снизился до 14,2%.

Аналогичным образом потеряли свои позиции общественно-политические передачи - с 15,3% в 2022 году до 13,5% в прошлом году.

В прошлом году увеличился интерес россиян к развлекательным и музыкальным программам (до 19,3%; рост на 3,2 процентных пункта), образовательным фильмам (2,7%) и телесериалам. Их вклад в общую структуру телепрограмм увеличился с 24,4% в 2022 году до 26,3%. В целом интерес к фильмам и сериалам возвращается на довоенный уровень.

Сразу после начала войны в Украине российские федеральные каналы изменили свои телепрограммы и сократили долю развлекательного контента. Так, например, из эфира "Первого канала" исчезли несколько любимых телешоу и игр. Самый яркий пример - "Россия 1", где до войны по воскресным вечерам шло шоу "Танцы со звездами", но после начала войны его заменила передача "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

"Сейчас привычки людей к телесмотрению возвращаются к самому началу 2022 года. Интерес к новостям был ожидаемым, потому что после начала "специальной военной операции" (так российская пропаганда называет вторжение в Украину) была острая потребность в новостях, а сейчас развлекательные шоу, фильмы и сериалы вытесняют общественно-политические программы из эфира", - говорит Марина Гаспарян, директор компании по производству контента "Триколор".

А пока близкий к российским властям исследовательский центр ВЦИОМ выяснил, что среди российского населения снизилось доверие к телевизионной пропаганде. В декабре российскому телевидению верили лишь 26% людей, хотя в 2019 году таких было 30%, а в 2016 году - почти половина (46%).

Среди пожилых людей сохраняется высокий уровень лояльности к телевизионным пропагандистам - им верит 51% людей старше 60 лет. Среди молодежи (до 24 лет) пропагандистам верят лишь 5%, а среди людей среднего возраста (25-44 года) - 9-13%.

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