Великобритания также отправит современные истребители и самолеты наблюдения, а также военные корабли и подводные лодки.

Норвежское правительство объявило в среду, что выделит два миллиарда крон на увеличение производственных мощностей оборонной промышленности, заявив, что необходимо большое количество боеприпасов. Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам заявил, что "наращивание мощностей оборонной промышленности важно как для Украины, так и для обеспечения нашей собственной безопасности".

Половина средств будет выделена норвежской авиационной и оборонной группе Nammo, которая специализируется на производстве боеприпасов, ракетных двигателей и космического оборудования, сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

В Брюсселе Бауэр заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

"Сегодня 693-й день войны, которую Россия считала трехдневной. Украина будет иметь нашу поддержку каждый день, потому что исход этой войны определит судьбу мира", - добавил он.

"Эта война никогда не была связана с реальной угрозой безопасности России со стороны Украины или НАТО, - добавил Бауэр. - Эта война связана с тем, что Россия боится чего-то гораздо более сильного, чем любое физическое оружие на земле, - демократии. Если люди в Украине имеют демократические права, то люди в России вскоре тоже будут жаждать их", - сказал председатель Военного комитета НАТО.

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