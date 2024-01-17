По словам председателя Военного комитета НАТО Роберта Бауэра, Украина борется за выживание, и западные военные и политические лидеры должны радикально изменить способы оказания помощи Украине в отражении захватчиков.
На встрече высших офицеров НАТО Бауэр выразил мнение, что лидер России Владимир Путин развязал войну из-за страха перед демократией.
Ожидается, что высшие военные чиновники НАТО на двухдневной встрече в Брюсселе разработают планы крупнейших военных учений в Европе со времен холодной войны. Учения запланированы на конец года и задуманы как новая демонстрация силы НАТО.
Поскольку война затягивается, а военная помощь США и Европейского Союза Украине задерживается, Бауэр призвал к "подходу, охватывающему все общество", который выйдет за рамки военного планирования. "Нам нужно, чтобы участники государственного и частного секторов изменили свое мышление: с эпохи, когда все было планируемым, предсказуемым, контролируемым и ориентированным на эффективность, на эпоху, когда все, что угодно может случиться когда угодно. Эпоху, когда мы должны ожидать неожиданного", - сказал Бауэр, открывая встречу.
"Чтобы быть полностью эффективными в будущем, нам необходима трансформация боевых сил НАТО", - добавил он. Министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил в понедельник, 15 января, что его правительство отправит 20 000 военнослужащих для участия в военных учениях НАТО, известных как Steadfast Defender ("Стойкий защитник"), и многие из них будут развернуты в Восточной Европе с февраля по июнь.
Великобритания также отправит современные истребители и самолеты наблюдения, а также военные корабли и подводные лодки.
Норвежское правительство объявило в среду, что выделит два миллиарда крон на увеличение производственных мощностей оборонной промышленности, заявив, что необходимо большое количество боеприпасов. Министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам заявил, что "наращивание мощностей оборонной промышленности важно как для Украины, так и для обеспечения нашей собственной безопасности".
Половина средств будет выделена норвежской авиационной и оборонной группе Nammo, которая специализируется на производстве боеприпасов, ракетных двигателей и космического оборудования, сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
В Брюсселе Бауэр заявил, что НАТО продолжит поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
"Сегодня 693-й день войны, которую Россия считала трехдневной. Украина будет иметь нашу поддержку каждый день, потому что исход этой войны определит судьбу мира", - добавил он.
"Эта война никогда не была связана с реальной угрозой безопасности России со стороны Украины или НАТО, - добавил Бауэр. - Эта война связана с тем, что Россия боится чего-то гораздо более сильного, чем любое физическое оружие на земле, - демократии. Если люди в Украине имеют демократические права, то люди в России вскоре тоже будут жаждать их", - сказал председатель Военного комитета НАТО.
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