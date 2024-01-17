Также российский лидер поручил представить предложения "по вопросам обеспечения прав соотечественников, постоянно проживающих за рубежом", сообщает "Медуза". Поручение дано премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, главе МИД Сергею Лаврову и главе Совета по правам человека Валерию Фадееву. Свои предложения они должны представить к 1 июля 2024 года.

С 1 января этого года в России появился институт репатриации. Его создали в рамках госпрограммы по содействию добровольному переселению в РФ соотечественников, живущих за рубежом. Соответствующий указ Путин подписал 22 ноября 2023 года.

На репатриацию могут рассчитывать россияне, постоянно проживавшие за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение у Украину. После принятия указа в Госдуму внесли законопроект, по которому репатрианты, желающие вернуться в РФ, смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке.

26 октября прошлого года в РФ вступил в силу закон, упрощающий прием в гражданство РФ более чем для 20 категорий соискателей, в том числе иностранцев, заключивших контракт на службу в российской армии на срок не менее одного года.

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