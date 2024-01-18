ФОТО ⟩ "Мы такие уродливые!" Американские теннисисты возмутились карикатурой на себя

Перед первым в сезоне турниром Большого шлема - Открытым чемпионатом Австралии по теннису - американская федерация тенниса опубликовала фотографию со всеми американскими теннисистами, выступающими на турнире. Позже после резкой критики фотография была удалена.
Одна из лучших теннисисток мира Коко Гауфф в социальных сетях заявила, что это худшее, что она когда-либо видела.
"Художник-карикатурист просто решил выставить нас всех ужасными", - написала Гауфф на своей странице и сопроводила текст плачущими смайликами.
Еще одна американка Джессика Пегула прокомментировала снимок всего в нескольких словах: "Мы такие уродливые!"
Неприятный ажиотаж вокруг этой истории вынудил теннисную ассоциацию удалить фото, но затем Гауфф на пресс-конференции объяснила, что всё это было шуткой.
"Люди думали, что я говорю серьёзно, и злились на это. Я поняла, что юмор сильно отличается", - со смехом прокомментировала четвёртая ракетка мира. По словам Гауфф, внутри команды все долго смеялись над этой картинкой, а она сама ради шутки отправила сообщение в американскую федерацию тенниса и спросила, почему был выбран именно этот мультфильм. Но ответа не последовало.
Создатели карикатуры вдохновились популярным на рубеже веков мультсериалом "Дикая семейка Торнберри" и изобразили теннисистов в соответствующей стилистике. Героями мультфильма стали Гауфф, Пегула, Эмма Наварро, Бен Шелтон, Себастьян Корда, Тэйлор Фритц, Фрэнсис Тиафо и Томми Пол.
Could not agree with @CocoGauff more... Cannot fathom how the @usta could think this was motivational or inspirational 🤦♂️ #AusOpen #Tennis #USA pic.twitter.com/tyB3mEYADm— From The Heart Podcast Network (@fromtheheartpn) January 14, 2024