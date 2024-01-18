ФОТО ⟩ "Мы такие уродливые!" Американские теннисисты возмутились карикатурой на себя

Неприятный ажиотаж вокруг этой истории вынудил теннисную ассоциацию удалить фото, но затем Гауфф на пресс-конференции объяснила, что всё это было шуткой.

"Люди думали, что я говорю серьёзно, и злились на это. Я поняла, что юмор сильно отличается", - со смехом прокомментировала четвёртая ракетка мира. По словам Гауфф, внутри команды все долго смеялись над этой картинкой, а она сама ради шутки отправила сообщение в американскую федерацию тенниса и спросила, почему был выбран именно этот мультфильм. Но ответа не последовало.