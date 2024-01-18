В 2024 году у России закончатся деньги на удержание экономики страны в управляемом состоянии, считает премьер-министр РФ в 2000-2004 годах Михаил Касьянов. Впрочем, есть важные "но", о которых экономист рассказал Rus.Postimees .

Выбить финансовую опору из-под военной агрессии Кремля в 2024 году могут лишь солидарные действия Запада по борьбе с обходом санкций, уверен первый путинский премьер. Мы поговорили с экономистом о цифрах войны и причинах, по которым не оправдался прошлый прогноз Михаила Касьянова, озвученный в интервью нам в 2022 году.