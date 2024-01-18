Сейм примет решение о денонсации договора о правовой помощи между Латвией и Россией

Латвийско-российский договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам был ратифицирован в 1993 году. Он давно устарел и противоречит обязательствам Латвии, взятым при вступлении в Европейский союз, который не рекомендует заключать подобные договоры, подчеркивают законодатели.

Договор должен быть денонсирован в свете военных действий России в Украине и санкций международного сообщества против России.

"Этот договор был заключен с целью развития сотрудничества в области правовой помощи. Как и ряд других двусторонних соглашений, он основан на взаимном доверии. Россия утратила это доверие и показала, что на нее нельзя положиться. Денонсируя этот договор, мы даем понять: доверия нет", - заявил председатель комиссии по иностранным делам Рихард Колс.

Договор будет оставаться в силе в течение шести месяцев после даты вступления в силу принятого закона. После этого правовое сотрудничество будет основываться на таких международно-обязательных документах, как Конвенция Совета Европы о взаимной помощи по уголовным делам и Гаагская конвенция по гражданским делам, сказал ранее Колс.

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