Видео ⟩ Украинцы при помощи МБП Bradley уничтожили самый современный российский танк

Портал "Мілітарний" отмечает, что столкновение, которое координировалось при помощи разведывательного дрона, произошло на севере Авдеевки, где ВСУ открыли огонь по российскому танку с очень близкого расстояния.

Применяя высокоточную тактику, украинские войска вывели из строя систему боевого управления российского танка, что привело к неконтролируемому вращению башни. После этого танк столкнулся с деревьями и остановился. Оккупанты неконтролируемый танк покинули.

Большую часть операции провели две БМВ Bradley. Кроме того сообщается, что украинцам после этого удалось нейтрализовать и экипаж уничтоженного танка.

Это уже не первый раз, когда украинцам удается уничтожить самый современный танк россиян Т-90М.

Эти танки называют и "Прорыв". Для вооруженных сил России этот танк является самой современной боевой платформой. Это углубленная модернизация главного боевого танка Т-90.

Танк Т-90М значительно опережает своего предшественника Т-90 по своей боевой эффективности, сохраняя при этом преимущества предыдущей модели.

Контракт на поставку этих танков был заключен Министерством обороны РФ и производителем военной техники "Уралвагонзавод" 24 августа 2017 года. В свою очередь на вооружение Т-90М поступил весной 2020 года.

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