Фото ⟩ В Латвии лучшими спортсменами года признаны Цауне и Шилов

В номинации "Паралимпийская спортсменка года" победила чемпионка мира по метанию копья Диана Круминя, которая обошла чемпионку мира по плаванию среди незрячих Зане Эмберкте и чемпионку мира для смешанных пар в инвалидных колясках Полину Рожкову.

"Паралимпийским спортсменом года" стал чемпион мира по метанию диска Айгар Апинис, который опередил Агриса Ласманса и Рихардса Сникса.

В борьбе за награду "Тренер года" главный тренер мужской сборной по баскетболу Лука Банки опередил главного тренера хоккейной сборной Харийса Витолиньша.

В номинации "Спортивная федерация года" победила Латвийская хоккейная федерация, которая опередила Латвийский баскетбольный союз. В мае и июне в Риге прошел чемпионат мира, в конце которого сборная Латвии в финском Тампере впервые завоевала бронзовые медали и в среду была признана "Спортивной командой года", опередив баскетбольную сборную.

"Самоуправлением года в спорте" было признано Лиепайское самоуправление, победившее самоуправление Мадонского края и Рижскую думу, самоуправление Сигулдского края и Валмиерского края.

Спортивным журналистом года был признан Янис Фрейманис, учителем спорта года была признана учитель Бауской государственной гимназии Айва Айшпуре, молодежным спортивным тренером года стал тренер по гребле на байдарках и каноэ в Лимбажской региональной спортивной школе Иго Ажукс, а в номинации "Семья года в спорте" победителем стала семья Брашкевичей.

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