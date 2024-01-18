Фото ⟩ В Латвии лучшими спортсменами года признаны Цауне и Шилов

Бегунья Агате Цауне и вратарь сборной Латвии по хоккею Артур Шилов в среду на церемонии "Награды Трех звезд" в Риге были признаны лучшими спортсменами Латвии 2023 года.
В церемонии в номинации "Спортсмен года" вратарь сборной Латвии по хоккею Артур Шилов опередил бронзового медалиста чемпионата мира по хоккею и капитана той же сборной Каспара Даугавиньша, баскетболиста Кристапа Порзиньгиса, тяжелоатлета Ритвара Сухарева и защитника сборной Латвии по баскетболу Артура Жагарса.
В номинации "Спортсменка года" победительницей стала чемпионка Европейских игр в беге на 500 метров, победительница чемпионата Европы U-20 на дистанциях в 3000 и 500 метров Агате Цауне.
Она опередила теннисистку Алену Остапенко, лыжницу Патрицию Эйдуку, стрелка Агату Рашмане и копьеметательницу Анете Сиетиню.
Награду "Маленькая спортивная команда года" получили пляжные волейболистки Тина Граудиня и Анастасия Самойлова, которые опередили саночников Мартиньша Ботса и Робертса Плуме, четверку бобслеиста Эмилса Ципулиса, а также два квартера баскетбольных сборных Латвии 3х3.
В номинации "Спортсмен года в технических видах спорта" победу одержали 17-летние братья Даниэлс и Бруно Лиелбардисы, которые завоевали пятое место на чемпионате мира по мотокроссу среди экипажей. Они обошли автоспортсмена Яниса Бауманиса, мотогонщика Яниса Мартиньша Рейшулиса, киберспортсмена Хелвийса Саукантса и раллийный экипаж в лице Мартиньша Сескса и Ренарса Франциса.
В номинации "Паралимпийская спортсменка года" победила чемпионка мира по метанию копья Диана Круминя, которая обошла чемпионку мира по плаванию среди незрячих Зане Эмберкте и чемпионку мира для смешанных пар в инвалидных колясках Полину Рожкову.
"Паралимпийским спортсменом года" стал чемпион мира по метанию диска Айгар Апинис, который опередил Агриса Ласманса и Рихардса Сникса.
В борьбе за награду "Тренер года" главный тренер мужской сборной по баскетболу Лука Банки опередил главного тренера хоккейной сборной Харийса Витолиньша.
В номинации "Спортивная федерация года" победила Латвийская хоккейная федерация, которая опередила Латвийский баскетбольный союз. В мае и июне в Риге прошел чемпионат мира, в конце которого сборная Латвии в финском Тампере впервые завоевала бронзовые медали и в среду была признана "Спортивной командой года", опередив баскетбольную сборную.
"Самоуправлением года в спорте" было признано Лиепайское самоуправление, победившее самоуправление Мадонского края и Рижскую думу, самоуправление Сигулдского края и Валмиерского края.
Спортивным журналистом года был признан Янис Фрейманис, учителем спорта года была признана учитель Бауской государственной гимназии Айва Айшпуре, молодежным спортивным тренером года стал тренер по гребле на байдарках и каноэ в Лимбажской региональной спортивной школе Иго Ажукс, а в номинации "Семья года в спорте" победителем стала семья Брашкевичей.
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