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США вновь атаковали объекты хуситов в Йемене

Deutsche Welle
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Сторонники хуситов в Йемене
Сторонники хуситов в Йемене Фото: Osamah Yahya/ZUMA Wire/IMAGO

США в среду, 17 января, нанесли новые удары по объектам хуситов в Йемене. Как сообщило Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети X, поражены 14 ракет, размещенных на контролируемой хуситами территории Йемена и готовых к запуску.

Операция прошла "в контексте продолжающихся многонациональных усилий по защите свободы судоходства и предотвращения атак на суда США и их партнеров в Красном море", следует из поста. "Эти ракеты на пусковых площадках представляли непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе и могли быть выпущены в любой момент, что побудило ВС США воспользоваться своим неотъемлемым правом и обязанностью вести самооборону", - заявили в Центральном командовании ВС США.

США вновь вносят хуситов в список глобальных террористических организаций

По оценке Центрального командования, нанесенные удары ограничат возможности хуситов "продолжать свои безрассудные нападения на международные и торговые суда в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе".

Ранее, 17 января, администрация президента США Джо Байдена сообщила, что Вашингтон вернул хуситов в список глобально действующих террористических организаций. Такое решение было принято в ответ на непрекращающиеся атаки йеменских повстанцев на торговые суда в Красном море, уточнили в Белом доме.

Решение США внести хуситов в список вступит в силу через 30 дней. За это время власти США намерены совместно с ООН и международными организациями разработать правила оказания гуманитарной помощи - поставок продовольствия, медикаментов и топлива в порты Йемена, - чтобы свести к минимуму последствия санкций для жителей страны. В Йемене с 2014 года идет гражданская война. Большая часть населения живет на территориях, контролируемых хуситами. По данным ООН, миллионы жителей Йемена страдают от голода.

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