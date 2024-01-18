США вновь атаковали объекты хуситов в Йемене

Операция прошла "в контексте продолжающихся многонациональных усилий по защите свободы судоходства и предотвращения атак на суда США и их партнеров в Красном море", следует из поста. "Эти ракеты на пусковых площадках представляли непосредственную угрозу для торговых судов и кораблей ВМС США в регионе и могли быть выпущены в любой момент, что побудило ВС США воспользоваться своим неотъемлемым правом и обязанностью вести самооборону", - заявили в Центральном командовании ВС США.

США вновь вносят хуситов в список глобальных террористических организаций

По оценке Центрального командования, нанесенные удары ограничат возможности хуситов "продолжать свои безрассудные нападения на международные и торговые суда в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе".

Ранее, 17 января, администрация президента США Джо Байдена сообщила, что Вашингтон вернул хуситов в список глобально действующих террористических организаций. Такое решение было принято в ответ на непрекращающиеся атаки йеменских повстанцев на торговые суда в Красном море, уточнили в Белом доме.

Решение США внести хуситов в список вступит в силу через 30 дней. За это время власти США намерены совместно с ООН и международными организациями разработать правила оказания гуманитарной помощи - поставок продовольствия, медикаментов и топлива в порты Йемена, - чтобы свести к минимуму последствия санкций для жителей страны. В Йемене с 2014 года идет гражданская война. Большая часть населения живет на территориях, контролируемых хуситами. По данным ООН, миллионы жителей Йемена страдают от голода.