Родители ученика Рижской Вальдорфской школы встревожены в связи с сообщением школы посреди учебного года. В частности, школа сообщила, что для ученика места в учебном учреждении больше нет, сообщает передача Bez tabu.
Мать рижского школьника посреди учебного года получила письмо с просьбой подыскать ребенку другую школу
Медкомиссия уже второй год подряд присваивает ребенку 57-й код, который означает, что школьник получает образование по специальной программе с мерами поддержки.
После зимних каникул рижанка получила письмо о том, что ребенок не может продолжать учебу, так как в школе конкретная программа больше не доступна.
В разговоре с Bez tabu директор успокаивает - ученику не придется искать школу заново, так как произошедшее - "результат различных неудачных совпадений".
"Парень уже учился по этой программе в нашей школе в прошлом году. Согласно правилам Кабинета министров был разработан отдельный план индивидуального образования, с которым [он] удачно закончил учебу", - пояснила директор.
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