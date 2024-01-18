Мать рижского школьника посреди учебного года получила письмо с просьбой подыскать ребенку другую школу

Медкомиссия уже второй год подряд присваивает ребенку 57-й код, который означает, что школьник получает образование по специальной программе с мерами поддержки.

После зимних каникул рижанка получила письмо о том, что ребенок не может продолжать учебу, так как в школе конкретная программа больше не доступна.

В разговоре с Bez tabu директор успокаивает - ученику не придется искать школу заново, так как произошедшее - "результат различных неудачных совпадений".

"Парень уже учился по этой программе в нашей школе в прошлом году. Согласно правилам Кабинета министров был разработан отдельный план индивидуального образования, с которым [он] удачно закончил учебу", - пояснила директор.

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