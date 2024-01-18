В среду в ДТП пострадали три пешехода и велосипедист

За прошедшие сутки в целом по стране зарегистрировано 167 ДТП, в том числе четыре с пострадавшими, среди которых три пешехода и один велосипедист.

За различные нарушения правил дорожного движения вчера было оформлено 303 административных протокола, примерно каждый третий из них связан с превышением установленной скорости движения.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения вчера были задержаны четверо водителей. Трое из них находились в состоянии сильного опьянения с концентрацией алкоголя в крови не менее 1,5 промилле, в результате чего они не только привлечены к уголовной ответственности, но и лишатся автомобиля или будут вынуждены выплатить стоимость использованного транспортного средства.

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