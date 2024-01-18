Остапенко не без проблем вышла в третий круг Australian Open

Во втором раунде соревнований Остапенко, занимающая 10-е место в рейтинге WTA, обыграла австралийку Айлу Томлянович (271-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 6:0, 3:6, 6:4 в пользу латвийской спортсменки.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. Остапенко в этой встрече трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Томлянович четыре эйса, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из 11. Счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу Остапенко.

За выход в третий круг Остапенко заработала 130 рейтинговых очков WTA в одиночном разряде.

В следующем раунде соревнований в Мельбурне Остапенко сыграет с белоруской Викторией Азаренко (22 WTA), которая во втором круге обыграла талантливую датчанку Клару Таусон (96 WTA).

Женский турнир Australian Open завершится 27 января.

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