Луна Хендрикс - бельгийка, которая наконец-то добралась до золота!

Бельгийка уже давно несёт на себе звание флагмана европейского фигурного катания и, казалось бы, она больше всех выиграла от отстранения россиянок. Но долгожданный трофей всё время ускользал у неё из рук.

Несмотря на падения, ошибки и сбои, она всегда оказывалась рядом с наградами даже в жёсткой конкуренции. В 2022 году она стала серебряным призёром чемпионата мира, а в 2023 взяла бронзу на мировом первенстве, а также серебро на чемпионате Европы.

С чемпионатами Европы у неё была не лучшая история отношений. Несмотря на то, что Луна ни разу не выпадала из десятки (7, 5, 4 и 2 места), складывалось ощущение, что именно на этом турнире она не до конца реализовывает себя.

"Я не знаю, в чём причина. Я нормально себя чувствую, на тренировках всё получается, все тренировки здесь были удачные. Проблема в голове. Видимо, я не готова ментально. Это большой спорт - и это сложно", - говорила Луна в 2023-м.