Луна Хендрикс - бельгийка, которая наконец-то добралась до золота!

В конце прошлой недели бельгийка Луна Хендрикс впервые выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию, который проходил в литовском Каунасе. Многие называли эти соревнования последним шансом для Луны, и она им воспользовалась.
Бельгийка уже давно несёт на себе звание флагмана европейского фигурного катания и, казалось бы, она больше всех выиграла от отстранения россиянок. Но долгожданный трофей всё время ускользал у неё из рук.
Несмотря на падения, ошибки и сбои, она всегда оказывалась рядом с наградами даже в жёсткой конкуренции. В 2022 году она стала серебряным призёром чемпионата мира, а в 2023 взяла бронзу на мировом первенстве, а также серебро на чемпионате Европы.
С чемпионатами Европы у неё была не лучшая история отношений. Несмотря на то, что Луна ни разу не выпадала из десятки (7, 5, 4 и 2 места), складывалось ощущение, что именно на этом турнире она не до конца реализовывает себя.
"Я не знаю, в чём причина. Я нормально себя чувствую, на тренировках всё получается, все тренировки здесь были удачные. Проблема в голове. Видимо, я не готова ментально. Это большой спорт - и это сложно", - говорила Луна в 2023-м.
Всё изменилось в этом году в Каунасе - 24-летняя Хендрикс вслед за короткой программой (74,66) выиграла и произвольную с результатом 138,59 балла, набрав в сумме 213,25 балла. Она опередила представительницу Грузии Анастасию Губанову (206,52) и свою соотечественницу Нину Пинзарроне (202,29).
"Это было тяжело, потому что я испытывала сильный стресс и огромное давление во время выступления в произвольной. Во время проката я старалась получать как можно больше удовольствия. Я безмерно счастлива!", - приводит Sporza слова Хендрикс сразу после произвольной программы.
Луна родилась в 1999 году в небольшом городе Тюрнхаут. Её родной брат Йорик Хендрикс тоже фигурист. В своё время он становился чемпионом Бельгии и дважды принимал участие в Олимпийских играх. Именно благодаря нему фигурным катанием заинтересовалась и Луна, которая наблюдала за тренировками брата и впечатлилась.
Впервые о Хендрикс заговорили перед Олимпиадой-2018 года, когда она неожиданно стала пятой на чемпионате Европы, уступив лишь Алине Загитовой, Евгении Медведевой, Каролине Костнер и Марии Сотсковой. На самой Олимпиаде блеснуть не удалось - много ошибок и итоговое 16-е место.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Луна стала 8-й, но интереснее было то, как она добиралась до Китая. Из-за непопулярности фигурного катания в Бельгии представителям этого вида спорта очень сложно найти спонсоров, к тому же нет никакой поддержки от федерации, поэтому большую часть расходов спортсмены вынуждены покрывать сами.
Луна просила финансовой помощи у своих болельщиков, которые откликнулись и помогли бельгийке оказаться на своей второй Олимпиаде. Будет ли третья Олимпиада в карьере Луны? Если да, то точно последняя.
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