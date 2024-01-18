Представляет угрозу безопасности: главе эстонской митрополии РПЦ не продлят вид на жительство

"По оценке Полиции безопасности Патриарх Московский и всея Руси Кирилл последовательно занимается оправданием и поддержкой кровавой агрессии кремлевского режима против Украины. Деятельность как Патриарха Кирилла, так и митрополита Евгения помогала распространять и поощрять политику внутренней безопасности РФ в Эстонии", - сказал Ару и добавил, что следует также помнить о том, что после начала полномасштабной войны в Украине Рийгикогу признал Российскую Федерацию террористическим государством.

Решетников проживал в Эстонии на основании срочного вида на жительство в общей сложности четыре года. Ему выдавали вид на жительство на укороченный срок, то есть дважды на два года. Последнее продление вида на жительство Решетникова было два года назад, незадолго до начала полномасштабной войны в Украине. Близких родственников в Эстонии у него нет.

Срочный вид на жительство Решетникова истекает 6 февраля, после чего он должен покинуть Эстонию. Департамент полиции и погранохраны отправил Валерию Решетникову решение об отказе продлить его вид на жительство.

"В случае с причиной отказа в продлении срочного вида на жительство Решетникову мы говорим только об оценке результатов действий конкретного человека. Это решение никак не затрагивает Эстонскую Православную Церковь Московского Патриархата и верующих", - уточнил Ару.

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