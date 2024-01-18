Ринкевич отметил, что на это указывает российская пропаганда и гибридная война. По словам президента, быть членом НАТО и Европейского союза (ЕС) - самая большая гарантия безопасности в мире. Он отметил, что на саммите НАТО в Мадриде были приняты важные решения.

Президент рассказал, что Канада возглавляет боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии, которую планируется увеличить до уровня бригады. В боевую группу входят военнослужащие союзников Латвии, в том числе из Польши. По мнению Ринкевича, Латвия должна быть готова и к гибридной войне. Например, Беларусь использует миграцию как гибридное оружие против Латвии, Польши и Литвы. Кроме того, приходится постоянно сталкиваться с дезинформацией.

"Мы видим попытки использования и новых технологий, таких как искусственный интеллект. Это первая кибервойна. (...) Могу согласиться с людьми, которые много говорили о том, что наша первая линия обороны - Украина", - сказал президент Латвии.

По словам Ринкевича, заметны и довольно большие перемены. Он вспомнил, как, разговаривая ранее со своими финскими и шведскими друзьями, шутил, что им пора вступать в НАТО, а теперь это реальность.

Президент признал, что странам приходится сталкиваться с серьезными проблемами, и одна из них - оборонная промышленность. По его мнению, необходимо наращивать потенциал оборонной промышленности не только для того, чтобы помочь Украине, но и потому, что нам самим нужно гораздо больше техники.

Ринкевич отметил, что важно увеличить расходы государства на оборону: планируется, что к 2027 году Латвия будет тратить на оборону 3% от внутреннего валового продукта. Президент напоминает, что, помимо военной подготовительной работы, мы должны быть готовы к провокациям и гибридной войне всех видов.

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