Передача: Полиция ехала на место тяжелого ДТП в Риге четыре часа

17 января на Яунциема гатве недалеко от Вецмилгрависа водитель внедорожника вызвал столкновение с движущимся по встречной полосе автомобилем BMW. ДТП произошло в 7:40, однако полиция прибыла на место происшествия четыре часа спустя - только в 11:40, сообщает передача Degpunktā.
Возможно, водитель Land Rover пытался обогнать медленно едущие впереди машины. В итоге BMW после столкновения с Land Rover врезалась в дерево и осталась в сугробе.
Водитель BMW госпитализирован. Он сильно ударился и после столкновения ненадолго потерял сознание. Водитель Land Rover винит в происшествии неубранные дороги.
С этим согласен и прохожий: "В каком состоянии у нас улицы, так все и происходит. Посыпальщиков в этом году я здесь не видел, а я здесь и работаю. Они приезжают когда приезжают. Посмотрите, как они работают, в каком состоянии улицы, какой потрачен бюджет".
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