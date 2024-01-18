Передача: Полиция ехала на место тяжелого ДТП в Риге четыре часа

С этим согласен и прохожий: "В каком состоянии у нас улицы, так все и происходит. Посыпальщиков в этом году я здесь не видел, а я здесь и работаю. Они приезжают когда приезжают. Посмотрите, как они работают, в каком состоянии улицы, какой потрачен бюджет".