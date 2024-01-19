С 7 декабря прошлого года, когда Дайнис Казакевич покинул пост главного тренера сборной Латвии по футболу, национальная команда осталась без наставника. Скоро мы узнаем имя нового тренера сборной. На данный момент среди кандидатов остались три специалиста, причем ни один из них не является местным тренером. Кому будет поручено возглавить сборную Латвии?

Правление Латвийской федерации футбола (ЛФФ) решило освободить Казакевича большинством голосов - восемь против одного. Под его руководством национальная команда участвовала в отборочных матчах ЧМ-2020, Лиге наций и отборочном туре чемпионата Европы-2024. Под руководством Казакевича сборная одержала 11 побед в 41 матче, 12 раз сыграла вничью и потерпела 18 поражений.

"Надеюсь, что к 31 января удастся вписаться в рамки и найти тренера, подготовив информацию о кандидатах и ​​оценив их. Первые матчи будут уже в марте", - заявил в декабре президент ЛФФ Вадим Лашенко, уточнив, что есть желание подписать контракт на один год с возможностью продления.

TVNET известно, что изначально в поле зрения ЛФФ было восемь кандидатов, но сейчас выкристаллизовались трое, один из которых является известным специалистом в латвийском футболе. Вероятно, он обошёлся бы федерации дешевле, чем тренер из Южной или Центральной Европы.

Кого из тренеров выберет ЛФФ?

Переговоры ведутся с бывшим главным тренером...