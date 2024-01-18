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Украинский дрон мог пролететь над резиденцией Путина

rus.tvnet.lv
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Фото: Schutterstock.com

Утром в четверг, 18 января, Минобороны России заявило, что сбило два украинских беспилотника. Один из них был обезврежен в Подмосковье, другой - в Ленинградской области под Санкт-Петербургом.

Утром украинский военный источник подтвердил, что Украина осуществила атаку дронами на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, сообщает Reuters.

"Военные объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области теперь находятся в пределах досягаемости украинских сил", - заявил офицер разведки, которого цитирует "Украинская правда".

По данным интернет-портала Fontanka.ru, украинский беспилотник пролетел более 900 километров до Санкт-Петербурга, где его остановили средства электронного подавления радиосигнала. По сообщениям СМИ, дрон упал в Финский залив.

Если эти утверждения верны, то беспилотник пролетел незамеченным как минимум через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

По данным украинского СМИ, дрон мог также пролететь над резиденцией военного преступника Владимира Путина на Валдае. Вилла расположена в Новгородской области, примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга.

Утверждения о том, что дрон прилетел из Украины, не подтверждены независимыми источниками.

Это был не первый раз, когда Украина отправляла свои дроны вглубь территории России, но о нападениях дронов на Санкт-Петербург ранее не сообщалось.

Дмитрий Корнев, основатель сайта Military Russia, утверждает, что большие дроны могут иметь дальность полета около 700-800 километров.

По данным новостного сайта 47, беспилотник, достигший Санкт-Петербурга, мог иметь размах крыльев шесть метров и нести на себе до трех килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Опрошенные эксперты полагают, что вполне вероятно, что дрон летел в Санкт-Петербург вблизи поверхности водоемов, например рек.

Радары обычно не работают ниже 10 метров, поэтому низколетящие дроны могут остаться незамеченными.

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