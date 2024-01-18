Украинский дрон мог пролететь над резиденцией Путина

Утром в четверг, 18 января, Минобороны России заявило, что сбило два украинских беспилотника. Один из них был обезврежен в Подмосковье, другой - в Ленинградской области под Санкт-Петербургом.
Утром украинский военный источник подтвердил, что Украина осуществила атаку дронами на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, сообщает Reuters.
"Военные объекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области теперь находятся в пределах досягаемости украинских сил", - заявил офицер разведки, которого цитирует "Украинская правда".
По данным интернет-портала Fontanka.ru, украинский беспилотник пролетел более 900 километров до Санкт-Петербурга, где его остановили средства электронного подавления радиосигнала. По сообщениям СМИ, дрон упал в Финский залив.
Если эти утверждения верны, то беспилотник пролетел незамеченным как минимум через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.
По данным украинского СМИ, дрон мог также пролететь над резиденцией военного преступника Владимира Путина на Валдае. Вилла расположена в Новгородской области, примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга.
Утверждения о том, что дрон прилетел из Украины, не подтверждены независимыми источниками.
Это был не первый раз, когда Украина отправляла свои дроны вглубь территории России, но о нападениях дронов на Санкт-Петербург ранее не сообщалось.
Дмитрий Корнев, основатель сайта Military Russia, утверждает, что большие дроны могут иметь дальность полета около 700-800 километров.
По данным новостного сайта 47, беспилотник, достигший Санкт-Петербурга, мог иметь размах крыльев шесть метров и нести на себе до трех килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
Опрошенные эксперты полагают, что вполне вероятно, что дрон летел в Санкт-Петербург вблизи поверхности водоемов, например рек.
Радары обычно не работают ниже 10 метров, поэтому низколетящие дроны могут остаться незамеченными.
💥 Residents of #Podolsk, #Moscow region, report the sounds of explosions.— Lew Anno Suport #Ukraine 24/2-22 (@anno1540) January 18, 2024
The local authorities reported on a "repelled attack by a drone" that was flying in the direction of the #Russian capitalhttps://t.co/thWdQqnjNE pic.twitter.com/Nw0hcv2img
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