Министр: 25,6 млн евро будут направлены на больницы

Министр посетил с рабочим визитом Салдус, где принял участие в общем собрании ЛОБ и ознакомился с деятельностью Салдусского медицинского центра.

На общем собрании ЛОБ обсуждалось финансирование здравоохранения до 2024 года и расчеты, которые проводит Национальная служба здравоохранения (НСЗ) при подготовке договоров с медицинскими учреждениями. В этом году на больничные услуги выделено дополнительно 60,6 млн евро, в том числе 31 млн евро на повышение заработной платы персонала в соответствии с увеличением самых низких ставок заработной платы, 9,1 млн евро - на покрытие тарифа на питание в размере 7 евро, 17,5 млн евро - на доплаты интенсивной терапии и 2,8 млн евро - на реализацию приоритетных мер.

В ходе встречи также обсуждалась необходимость пересмотра тарифов на оплату медицинских услуг, финансируемых государством, с учетом реального роста стоимости. Абу Мери подтвердил, что из дополнительных средств, выделенных сектору здравоохранения в этом году, еще 25,6 млн евро будут направлены в больницы за счет повышения тарифа на койко-день, а 1,7 млн евро - на создание методических центров.

По словам Абу Мери, он осознает, что застарелые проблемы в медицине не могут быть решены за один год, и призывает ЛОБ и руководство больниц работать вместе над улучшением как методологии расчетов, так и сотрудничества между больницами.

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