Россия впервые сообщила об атаке дронов в Ленинградской области. Почему это важно?

Во-вторых, как и в случаях налетов на Москву и другие города центральной части России, дронам удается беспрепятственно добраться до цели, и лишь в последний момент ее спасает объектовая система ПВО, действующая на ближних подступах, а то и внутри воздушного пространства обороняемого объекта.

Недостатки такого способа борьбы с воздушными целями противника наглядно проявляются на примере Белгорода и аннексированного Крыма.

В первом случае система ПВО, не имеющая возможности действовать на дальних подступах, вынуждена отражать атаку украинских ракет и дронов прямо над городом. При этом ей приходится расходовать сразу несколько противоракет на одну цель — иначе нет близкой к стопроцентной гарантии сбития.

Мало того, что идет большой расход довольно дорогих ракет, так еще все это падает на голову горожанам. Иногда собственные ракеты наносят больше разрушений, чем воздушные цели противника.

А в случае с продуманной массированной и комбинированной воздушной атакой, как показали удары по российским военным объектам в Крыму, объектовая ПВО перегружается, ее возможностей становится недостаточно, чтобы одномоментно поразить все средства нападения противника, и даже часть прорвавшихся ракет и дронов причиняет значительный ущерб.

Если украинская промышленность освоит (или уже освоила) массовое производство ударных беспилотников дальнего радиуса действия, это может стать серьезным вызовом для всей российской системы противовоздушной обороны. Важных целей в России много, защитить каждую — никакой ПВО не хватит.

Чтобы предотвратить внезапное появление ударных БПЛА над важными объектами в глубине своей территории, российской армии придется делать то же, что и украинской, когда она столкнулась с массированными налетами иранских дронов-камикадзе с российским лейблом «Герань».

Для уничтожения таких воздушных целей на дальних подступах необходимо, помимо ПВО, задействовать общевойсковые силы и средства, развертывать мобильные противовоздушные подразделения — в первую очередь в непосредственной близости от украинской границы. С учетом огромной территории и количества стратегических объектов России, скорее всего, потребуется намного больше таких сил и средств, чем Украине.