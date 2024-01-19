США ввели санкции против 17 танкеров, перевозивших российскую нефть

США продолжают вводить санкции в отношении танкеров и компаний, нарушивших потолок цен на российскую нефть. Ужесточение санкций в конце прошлого года уже принесло свои плоды (вместе с падением мировых цен): доходы России от экспорта нефти упали на 9% в декабре по сравнению с ноябрем, а цена нефти марки Urals снова упала ниже 60 долларов за баррель.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции в отношении 17 нефтяных и химических танкеров. Все они ходят под флагом Либерии и связаны с базирующейся в Абу-Даби компанией Hennesea Holdings, которая также находится под санкциями.
С начала войны в Украине и последующего введения Западом ценовых потолков на закупку нефти и нефтепродуктов из России, в Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Турции и Гонконге было создано множество компаний, которые используют танкеры теневого флота.
Спустя несколько месяцев после начала работы, компании и танкеры все реже соблюдали потолок цен. Некоторые продолжали пользоваться услугами страховых и финансовых компаний Запада, предоставляя им ложную информацию о цене приобретаемой нефти.
В конце прошлого года США начали вводить санкции в отношении таких компаний и танкеров, в основном из Турции и ОАЭ.
"В результате активизации расследования Министерством финансов США [нарушений санкций] дисконт основного российского сорта нефти Urals к марке Brent в декабре увеличился", - сообщило в четверг, 18 января, Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежемесячном отчете о состоянии мировых рынков нефти.
По оценкам МЭА, хотя средние поставки сырой нефти и нефтепродуктов из России выросли на 500 000 баррелей в день, до 7,8 миллиона баррелей, но ее экспортные доходы в ноябре упали почти на 9% в годовом исчислении, до 14,4 миллиардов долларов.
Цена нефти марки Urals упала на 10 долларов, опустившись чуть ниже отметки в 60 долларов за баррель. Средневзвешенная цена российской нефти, включая премиальную ESPO, упала более чем на 10% до 64,1 долларов за баррель.
"Большая семерка" и страны Евросоюза в 2022 году ввели потолок цен на российскую нефть. Согласно этому решению, компании не могут перевозить и страховать российскую нефть, если она стоит дороже 60 долларов за баррель.
Это решение не поддержали Китай и Индия, куда Россия перенаправила почти весь свой экспорт нефти.
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