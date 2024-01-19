США ввели санкции против 17 танкеров, перевозивших российскую нефть

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции в отношении 17 нефтяных и химических танкеров. Все они ходят под флагом Либерии и связаны с базирующейся в Абу-Даби компанией Hennesea Holdings, которая также находится под санкциями.

С начала войны в Украине и последующего введения Западом ценовых потолков на закупку нефти и нефтепродуктов из России, в Объединенных Арабских Эмиратах, а также в Турции и Гонконге было создано множество компаний, которые используют танкеры теневого флота.

Спустя несколько месяцев после начала работы, компании и танкеры все реже соблюдали потолок цен. Некоторые продолжали пользоваться услугами страховых и финансовых компаний Запада, предоставляя им ложную информацию о цене приобретаемой нефти.

В конце прошлого года США начали вводить санкции в отношении таких компаний и танкеров, в основном из Турции и ОАЭ.