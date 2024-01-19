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В Украине погиб воевавший на стороне России гражданин Литвы

rus.tvnet.lv
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Война в Украине. Иллюстративное фото.
Война в Украине. Иллюстративное фото. Фото: SIPA/Scanpix

В Украине убит воевавший на стороне России гражданин Литвы, сообщил литовский телеканал TV3.

Это подтвердила сестра погибшего Виталия Никонова.

"11 января мне позвонила девушка Виталия, которая живет в России, и сообщила, что Виталий погиб", - сказала она.

По информации TV3, Никонов рос в Титувени Келмского района и в прошлом году уехал из Литвы, чтобы навестить родственников в Севастополе, в оккупированном Россией Крыму, а затем ушел на фронт. Он был убит в середине декабря в Марьинке Донецкой области.

МИД Литвы не располагает информацией о Никонове.

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