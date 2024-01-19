Видео ⟩ В Брянской области России после атаки дрона загорелась нефтебаза

Беспилотник самолетного типа нейтрализован радиоэлектронными силами российской армии, однако его боеприпасы упали на территории нефтебазы и возник пожар, сообщил губернатор на платформе Telegram.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил Богомаз.

Он также сообщил, что на место происшествия прибыли 13 пожарных машин.

В свою очередь, Управление железной дороги Московского региона сообщило, что в Клинцы отправился пожарный поезд.

Атаку дрона на нефтебазу в Клинцах устроило Главное разведывательное управление Минобороны Украины, сказал агентству AFP информированный источник в органах безопасности Украины.

Клинцы находятся примерно в 60 километрах от границы с Украиной.

Overnight, Ukrainian drones hit an oil depot in the Bryansk region in Russia. There is a big fire and several oil tanks are affected. pic.twitter.com/VCK1qcIAJY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 19, 2024

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