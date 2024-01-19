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Видео ⟩ В Брянской области России после атаки дрона загорелась нефтебаза

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео в социальной сети X
Кадр из видео в социальной сети X Фото: Ekrānuzņēmums no video/X/NOELreports

В городе Клинцы Брянской области России в пятницу из-за атаки украинского дрона загорелась нефтебаза, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Беспилотник самолетного типа нейтрализован радиоэлектронными силами российской армии, однако его боеприпасы упали на территории нефтебазы и возник пожар, сообщил губернатор на платформе Telegram.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил Богомаз.

Он также сообщил, что на место происшествия прибыли 13 пожарных машин.

В свою очередь, Управление железной дороги Московского региона сообщило, что в Клинцы отправился пожарный поезд.

Атаку дрона на нефтебазу в Клинцах устроило Главное разведывательное управление Минобороны Украины, сказал агентству AFP информированный источник в органах безопасности Украины.

Клинцы находятся примерно в 60 километрах от границы с Украиной.

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