Балтийские парламентарии требуют от Европы немедленных действий в поддержку Украины

Президиум Балтийской ассамблеи принял сегодня, 19 января, заявление о поддержке Украины до ее полной победы, сообщили агентству LЕТА в пресс-службе Сейма.

В заявлении депутаты парламентов Латвии, Эстонии и Литвы подчеркивают решающую роль различных форм поддержки - военной, финансовой и политической - в том, чтобы Украина смогла полностью вернуть свои территории. Политики отмечают, что поддержка должна быть постоянной, достаточной, своевременной и дальновидной.

Президиум Балтийской ассамблеи призывает другие парламенты не недооценивать долгосрочные последствия для стабильности в Европе, функционирования международных систем и развития всех народов, ценящих свою свободу, если Украине не будет оказана поддержка, соразмерная серьезности сложившейся ситуации.

Парламентарии подтверждают безоговорочную поддержку странами Балтии интеграции Украины в Европу и евроатлантическое пространство.

Они также призывают международное сообщество усилить санкционную политику против России и найти законные пути использования замороженных российских средств для восстановления Украины.

Парламентарии также напоминают, что ошибки, допущенные десять лет назад, когда Россия грубо нарушила международное право и оккупировала Крым, создали у агрессора ощущение безнаказанности, что привело к полномасштабной войне в Украине, вызывающей огромные разрушения и человеческие страдания вот уже почти два года.

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