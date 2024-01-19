МОК ограничит свободу слова спортсменов на Олимпиаде в Париже

Спортсмены не смогут свободно выражать свое мнение по какому-либо вопросу в пяти случаях: на церемониях открытия и закрытия, при вручении медалей, во время соревнований и в Олимпийской деревне.

В смешанных зонах, где спортсмены общаются с представителями СМИ, в пресс-центрах, на пресс-конференциях, в интервью, на встречах команд, в соцсетях спортсмены смогут высказывать свое мнение, но при соблюдении строгих условий.

Спортсмены должны будут уважать основные олимпийские принципы - воздерживаться от нападок на отдельных лиц, организации или страны, а также следовать инструкциям Олимпийского комитета или федерации представляемой страны.

Согласно правилам МОК, спортсмены должны избегать "подрывных действий". МОК считает деструктивным поведением, например, демонстрацию плаката во время исполнения государственного гимна. Несоблюдение правил может повлечь за собой дисциплинарное взыскание, соразмерное нарушению.

Ограничения направлены на то, чтобы сбалансировать свободу выражения мнений во время игр и обеспечить уважительное отношение к соревнованиям.

Летние Олимпийские игры в Токио в 2021 году открыли двери для выражения мнений во время Игр, что ранее было полностью запрещено. Женские сборные по футболу Великобритании, Чили, США, Швеции и Новой Зеландии перед несколькими матчами протестовали против расизма.

В прошлом году МОК принял решение разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в летних Олимпийских играх в Париже в качестве "нейтральных" спортсменов, несмотря на вторжение в Украину.

192 украинских спортсмена подписали открытое письмо, призывая президента Франции Эммануэля Макрона не допускать "нейтральных" спортсменов к участию в Играх. Депутаты Сейма также обратились к Франции с просьбой не допустить въезда в страну спортсменов из РФ и РБ. Письмо подписали 80 депутатов парламента.

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