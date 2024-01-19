В Таллинне в забастовке примут участие больше 3 тыс. работников муниципальных школ

В забастовке солидарности с 24 по 26 января также примут участие 2058 педагогов из 106 детских садов и 114 педагогов из 4 школ по интересам, а 24 и 25 января пройдет забастовка в профессиональном училище Копли.

Руководитель Таллиннского департамента образования Каарель Рунду отметил, что все учебные заведения во время забастовки будут открыты. "В младших классах предлагается альтернативная деятельность в школах. Ученики с четвертого по девятый класс и гимназисты преимущественно будут находиться на дистанционном обучении, планируется также проектное обучение и самостоятельная работа. Все детские сады будут открыты, в том числе будут работать дежурные группы. К организации школьных дней и работе дежурных групп привлечены не участвующие в забастовке учителя и другой персонал, замещающие сотрудники, родители и приглашенные учителя, в том числе специалисты департамента образования", - пояснил Рунду. Во время забастовки дети будут обеспечены питанием и услугами школьной медицины.