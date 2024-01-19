В Риге открыто новое здание Службы Госбезпасности

Сегодня, 19 января, в Риге открылось новое здание Службы государственной безопасности (VDD), сообщил агентству LЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.
Строительство нового здания VDD в Риге на ул. Бривибас началось в конце 2020 года, а решение о строительстве правительство приняло несколькими годами ранее. Строительные работы на ул. Бривибас, 207, в соответствии с проектом, разработанным Sarma & Norde arhitekti, выполнило AS UPB, а информация о расходах на проект не была раскрыта как классифицированная.
В то время проект получил порицание местных жителей и застройщиков близлежащей недвижимости, так как здание планировалось возвести на месте бывшего велотрека, где рассматривались возможности создания парка. Комиссия Сейма по национальной безопасности в своем заключении указала, что затягивание строительства нового здания VDD в нынешних условиях безопасности недопустимо, поэтому было принято решение о строительстве здания в выбранном месте, отвечающем нуждам службы.
Архитектура здания отличается тем, что у его фасада нет окон, а только их стилизации.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня на мероприятии, посвященном открытию здания, подчеркнул, что в современных геополитических условиях особенно важно проактивное предотвращение угроз национальной безопасности.
Президент отметил, что ФСБ осуществляет активные контрразведывательные мероприятия с целью противодействия прокремлевской и антиправительственной деятельности. По мнению Ринкевича, первую линию обороны нашей страны составляют учреждения безопасности, первоочередная задача которых - прогнозировать и предотвращать угрозы национальной безопасности в сотрудничестве с учреждениями безопасности НАТО и Европейского союза (ЕС). Президент пришел к выводу, что в современных геополитических условиях это особенно важно.
VDD является одним из трех учреждений безопасности Латвии наряду со службами контрразведки и внутренней безопасности, которое осуществляет деятельность под надзором министра внутренних дел и выполняет определенные законами компетентные задачи.
Для развития и успешного противодействия все новым угрозам служба была вынуждена привлечь дополнительный персонал и развить свой операционный потенциал.
Расширение VDD и направлений его деятельности стало одной из главных причин, по которой службе понадобилось новое, более просторное и современное здание, построенное и оборудованное в соответствии с самыми высокими требованиями по защите информации и физической безопасности органов безопасности НАТО и стран ЕС.
VDD отмечает, что со следующей недели отправлять корреспонденцию следует по адресу Бривибас гатве, 207, при этом служба подчеркивает, что круглосуточным контактным телефоном службы останется 67 208 964. Кроме того, со службой и впредь можно будет связаться по прежним адресам электронной почты: жители могут писать в VDD на электронный адрес info@vdd.gov.lv, для межведомственной переписки предусмотрен электронный адрес pasts@vdd.gov.lv, представителям СМИ следует использовать адрес prese@vdd.gov.lv.
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