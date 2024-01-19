В Риге открыто новое здание Службы Госбезпасности

Строительство нового здания VDD в Риге на ул. Бривибас началось в конце 2020 года, а решение о строительстве правительство приняло несколькими годами ранее. Строительные работы на ул. Бривибас, 207, в соответствии с проектом, разработанным Sarma & Norde arhitekti, выполнило AS UPB, а информация о расходах на проект не была раскрыта как классифицированная.

В то время проект получил порицание местных жителей и застройщиков близлежащей недвижимости, так как здание планировалось возвести на месте бывшего велотрека, где рассматривались возможности создания парка. Комиссия Сейма по национальной безопасности в своем заключении указала, что затягивание строительства нового здания VDD в нынешних условиях безопасности недопустимо, поэтому было принято решение о строительстве здания в выбранном месте, отвечающем нуждам службы.

Архитектура здания отличается тем, что у его фасада нет окон, а только их стилизации.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня на мероприятии, посвященном открытию здания, подчеркнул, что в современных геополитических условиях особенно важно проактивное предотвращение угроз национальной безопасности.