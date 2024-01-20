Остапенко в третьем круге Australian Open проиграла двукратной победительнице турнира Азаренко

Остапенко, занимающая в рейтинге WTA десятое место и посеянная на турнире под 11-м, со счетом 1:6, 5:7 уступила бывшей первой ракетке мира Азаренко (WTA - 22), посеянной под 18-м номером.

Азаренко в первом сете вышла вперед 3:0, затем Остапенко один гейм отыграла, но сет завершился в пользу представительницы Беларуси - 6:1.

Второй сет начался с подачи латвийской теннисистки, до четвертого гейма теннисистки выигрывали геймы на своей подаче, но затем Остапенко вышла вперед 3:1. После этого Азаренко начала отыгрываться и десятом гейме добилась счета 5:5.

В 11-м гейме Азаренко снова победила на подаче Остапенко, а в 12-м гейме латвийская теннисистка не реализовала четыре брейк-поинта, и Азаренко поставила точку в матче первым же матчболом.

В 1/8 финала Азаренко встретится с украинкой Даяной Ястремской (WTA - 93), которая со счетом 6:2, 2:6, 6:1 обыграла 27-ю ракетку турнира Эмму Наварро из США (WTA - 26).

Ранее Остапенко и Азаренко встречались на корте трижды, и все три раза победу одерживала представительница Беларуси. В прошлый раз теннисистки встречались 5 января на турнире серии WTA 500 в Брисбене. Тогда Азаренко одержала победу в четвертьфинале со счетом 6:3, 3:6, 7:5.

В прошлом году на Открытом чемпионате Австралии Остапенко вышла в четвертьфинал, что является лучшим достижением латвийской теннисистке на этом чемпионате.

В свою очередь Азаренко побеждала на кортах Мельбурна два сезона подряд - в 2012 и 2013 годах. Кроме того, в 2012 году она достигла вершины мирового рейтинга.

Женский турнир Australian Open завершится 27 января.

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