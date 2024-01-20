В Риге проходят мероприятия памяти баррикад 1991 года

В 10:00 с обращением к участникам мероприятия выступил президент Эдгар Ринкевич, а затем на площади был зажжен костер памяти защитников баррикад, который будет гореть до 17:00. В течение всего дня на площади будут выступать хоровые коллективы Риги, а также будет представлена фотовыставка "Песенная революция".

Также на площади пройдет акция общества "Твои друзья" по изготовлению окопных свечей для украинской армии.

В 14:00 состоится торжественное возложение цветов к памятнику Свободы и памятнику защитникам баррикад на Бастионной горке.

В 18:00 в Домском соборе состоится концерт "Уходить и приходить" в память о баррикадах 1991 года, на котором прозвучит музыка Мартиньша Браунса, Иманта Калниньша, Екаба Янчевскиса, Раймонда Типгулса в исполнении камерного хора Ave Sol, солистки Аннии Кристианы Адамсоне, органиста Айгара Рейниса и других музыкантов.

Ринкевич и Силиня принимают участие в мероприятиях

Президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня сегодня принимают участие в мероприятиях памяти баррикад 1991 года.