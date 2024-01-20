Фото ⟩ Латвийские саночники завоевали серебряные медали на юношеской Олимпиаде

Латвийский экипаж Янис Груздулис-Боровой/Эденс Эдуард Чепулис в субботу в Южной Корее на Зимних юношеских Олимпийских играх завоевал серебряные медали в соревнованиях дуэтов саночников.
Латвийская двойка в первом заезде показала второе время, а во втором победила, уступив по сумме двух заездов победителям итальянцам Филиппу Бруннеру и Мануэлю Веcсенштейнеру 0,347 секунды.
Итальянский экипаж показал результат в 1 минуту и 34,283 секунды, а третьими в конкуренции из 12 дуэтов как в обоих заездах, так и по их сумме стали немцы Луи Гринбек и Максимилиан Кирт, которые уступили победителям 0,793 секунды.
В одиночных соревнованиях среди девушек Магрита Сирсниня и Аманда Огородникова заняли пятое и шестое место, уступив победительнице немке Антонии Пичман 1,344 и 1,573 секунды.
Пичман финишировала за минуту и 37,774 секунды. Второй с отставанием в 0,552 секунды стала представительница Италии Александра Оберштольц, а третьей - австрийка Мари Ридл, отстав от победителя на 1,154 секунды.
Всего на старт вышла 31 спортсменка.
В биатлоне на индивидуальной дистанции в 12,5 километра Адриан Марис Шнорис с шестью ошибками в стрельбе занял 40-е место, а Валтерс Бресме в восемью ошибками занял 64-е место. Еще на три строчки ниже финишировал Оливер Бресме, на счету которого было девять штрафных минут.
Среди девушек на дистанции в 10 километров Мадара Вецкалниня с пятью штрафными минутами заняла 66-е место. Кейта Патриция Колна с пятью штрафными минутами в конкуренции из 98 спортсменок заняла 77-е место, а Стелла Блейдене с четырьмя ошибками в стрельбе - 80-е место.
В шорт-треке Камила Салминя заняла 30-е место среди 35 спортсменок, а Мадара Гинтере - 32-е место.
Хоккейный турнир в субботу сборная Латвии начала с разгромной победы - латвийские хоккеисты со счетом 24:5 (9:2, 7:2, 8:1) обыграли Испанию.
По четыре шайбы в составе сборной Латвии забросили Мартинс Клуцанс, Мартинс Бартулис и Феликс Никс Паурс, хат-триком отметились Даниэлс Редзанс и Оливер Мурниекс, по два гола забил Кристерс Обукс и Макс Михайлов, а по одному - Тимур Малышев и Ричард Руткис.
Сборной Латвии U-16 еще предстоит сыграть со сборными Великобритании, Казахстана, Тайваня, Австрии, Польши и Дании.
Латвию на Олимпиаде представляют 45 спортсменов, это самая большая делегация Латвии на Зимних юношеских Олимпийских играх.
Латвия представлена в 11 видах спорта - хоккее 3х3, керлинге, биатлоне, бобслее, скелетоне, санном спорте, лыжах и горных лыжах, конькобежном спорте, фигурном катании и шорт-треке.
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