Фото ⟩ Латвийские саночники завоевали серебряные медали на юношеской Олимпиаде

Латвийская двойка в первом заезде показала второе время, а во втором победила, уступив по сумме двух заездов победителям итальянцам Филиппу Бруннеру и Мануэлю Веcсенштейнеру 0,347 секунды.

Итальянский экипаж показал результат в 1 минуту и 34,283 секунды, а третьими в конкуренции из 12 дуэтов как в обоих заездах, так и по их сумме стали немцы Луи Гринбек и Максимилиан Кирт, которые уступили победителям 0,793 секунды.

В одиночных соревнованиях среди девушек Магрита Сирсниня и Аманда Огородникова заняли пятое и шестое место, уступив победительнице немке Антонии Пичман 1,344 и 1,573 секунды.

Пичман финишировала за минуту и 37,774 секунды. Второй с отставанием в 0,552 секунды стала представительница Италии Александра Оберштольц, а третьей - австрийка Мари Ридл, отстав от победителя на 1,154 секунды.

Всего на старт вышла 31 спортсменка.