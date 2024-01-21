Прогулочные тропы в Бикерниекском лесу и в парке Анниньмуйжас украсят яркой подсветкой

Световые тропы можно будет осмотреть до 11 февраля в темное время суток - с 18 часов до полуночи.

По прогнозам метеорологов, которые прогнозируют сильные порывы ветра, световые тропы в Бикерниеки и Анниньмуйже будут освещены лишь частично. Учитывая безопасность посетителей, крупные объекты во время сильного ветра установлены не будут.

На Бикерниекском прогулочном променаде - участке между улицами Бикерниеку и Линезера - можно будет попасть в красочное царство сказок Имантса Зиедониса. В нем с помощью света, звука и широкоформатных картинок будет возможность почувствовать и познакомиться с четырьмя красочными сказками, созданными поэтом.

В свою очередь в парке Анниньмуйжас посетителей будет ждать "Птичья аллея", привлекающая внимание к крылатым обитателям, живущим бок о бок в городе, жизненное пространство которых тесно перекрывается с жилищем людей и уличными магистралями.

На территории парка будут размещены четыре объекта окружающей среды, дополненные световыми и звуковыми инсталляциями. Объекты будут размещены по прогулочному маршруту через каждые 100 метров.

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