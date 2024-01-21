Видео ⟩ В горах Афганистана разбился частный российский самолет Falcon 10

Вечером в субботу, 20 января, в воздушном пространстве Афганистана перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров частный самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, пишет "Медуза". По предварительным данным, на борту находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира.
В Росавиации сообщили, что самолет принадлежит предприятию "Атлетик Групп" и частному лицу.
"Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия)", - уточнили в ведомстве.
🚨🚀🇦🇫A private Falcon airplane of Russian airline Gazprom avia crashed in Afghanistan— EUROPE CENTRAL (@europecentrral) January 21, 2024
🚀 #Afghanistan #plancrash
Four crew members and two passengers were on board. Their fate is unknown.
The plane was on its way to Moscow. It veered off course and crashed into Topkhan… pic.twitter.com/7cFDZJe0vB
В Росавиации также отметили, что находятся в контакте с авиавластями Афганистана и Таджикистана в связи с произошедшим, ведутся поиски самолета.
По данным агентства Pajhwok News, самолет разбился в горных районах афганской провинции Бадахшан.
Как отмечает Русская служба ВВС, по информации СМИ, самолет отклонился от курса и врезался в гору в уезде Зебак — это примерно в 30-40 километрах от границы с Таджикистаном и более 100 км от центра провинции Бадахшан города Файзабада. Перед крушением пилот сообщал о технических неполадках. В частности, прокремлевское агентство ТАСС сообщило, что по предварительным данным причиной крушения стал отказ двух двигателей.
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