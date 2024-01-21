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В субботу за весь день в авариях пострадал всего один человек - пешеход

rus.tvnet.lv/LETA
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Автомобиль после ДТП. Иллюстративное фото
Автомобиль после ДТП. Иллюстративное фото Фото: jaboo2foto/shutterstock

В субботу в Латвии было зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате аварии пострадал один человек, сообщили в Государственной полиции.

Единственное ДТП, в котором пострадал пешеход, было зарегистрировано в Видземе.

Вчера полиция задержала семь водителей за вождение в нетрезвом виде, в том числе шестеро находились в сильном опьянении и понесут уголовную ответственность.

За различные нарушения правил дорожного движения полиция вчера составила 339 протоколов, в том числе за превышение скорости - 113.

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