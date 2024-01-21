Желтое предупреждение: в понедельник ожидаются метель и ледяной дождь

Небо будет затянуто облаками, выпадут осадки - метель, дождь и ледяной дождь, во многих местах образуется гололед.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение о сильном ветре на западном побережье Курземе и на северном побережье Видземе, а в центральной и восточной частях страны в течение всего дня будет действовать предупреждение об ожидаемом местами ледяном дожде и гололедице.

Максимальная температура воздуха составит от -1...-2 градусов на востоке страны до +3...+5 градусов на западе Курземе.

В Риге скорость южного ветра во второй половине дня усилится до 18 метров в секунду. Временами ожидаются осадки, в том числе ледяной дождь и гололедица. Температура воздуха поднимется до +1 градуса.

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