Учения НАТО Steadfast Defender пройдут в Германии, Польше и странах Балтии, в том числе на границе Калининградской области с Россией. В них примут участие около 90 тысяч солдат.

19 января председатель Военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр заявил, что война с Россией неизбежна. По его словам, все страны блока должны подготовиться к тому, что оно может начаться уже в ближайшие 20 лет.

В декабре по этому поводу высказался главнокомандующий британской армией Пэтрик Сэндерс, заявивший, что война в Украине заставляет вспомнить времена Гитлера и задуматься о неизбежности столкновения с Путиным. К тому же призвали своих граждан главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов и начальник штаба армии Бельгии. Уже в новом 2024 году быть готовыми к угрозе большой войны посоветовали верховный главнокомандующий и министр гражданской обороны Швеции.

15 января стало известно, что у властей Германии есть сценарий учений, согласно которому летом 2025 года Россия может атаковать восточный фланг НАТО. На следующий день премьер-министр Эстонии Кая Каллас подсчитала, что до начала войны с восточным соседом осталось всего три года.

Свое мнение по этому поводу 19 января высказал и министр обороны Германии Борис Писториус - по его мнению, у Запада есть еще 5-8 лет, прежде чем произойдет военное столкновение.