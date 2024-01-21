Крупнейшие учения НАТО со времен распада Советского Союза, которые начнутся на следующей неделе и продлятся несколько месяцев, могут привести к некоторым "военным инцидентам", заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
По его словам, события такого масштаба "еще больше дестабилизируют ситуацию в области безопасности" и ознаменуют "окончательное возвращение альянса к схемам холодной войны, направленным на конфронтацию с Россией".
Грушко обратил внимание на сценарий учений, согласно которому противником НАТО станет несуществующая страна, похожая на Россию. По плану оно нападет на одного из членов альянса, тем самым спровоцировав Третью мировую войну. В ходе учений планируется провести не менее 500 воздушных боевых операций, а также использовать танки, артиллерию, авианосцы, эсминцы и подводные лодки.
Грушко выразил недовольство этим планом и обвинил НАТО в "искусственно разогреваемой обстановке военного психоза", напомнив, что военное командование ряда государств-членов блока ранее призывало к подготовке к войне с Россией.
"Цель понятна: путем демонизации России, запугав обывателя, оправдать безудержный рост военных расходов, а заодно заставить европейцев еще энергичнее включиться в гонку вооружений на радость американскому ВПК", - сказал Грушко.
Замминистра заверил, что Россию не пугают подобные "провокационные демонстрации", поскольку у нее есть "все ресурсы для обеспечения безопасности и обороноспособности".
Учения НАТО Steadfast Defender пройдут в Германии, Польше и странах Балтии, в том числе на границе Калининградской области с Россией. В них примут участие около 90 тысяч солдат.
19 января председатель Военного комитета НАТО нидерландский адмирал Роб Бауэр заявил, что война с Россией неизбежна. По его словам, все страны блока должны подготовиться к тому, что оно может начаться уже в ближайшие 20 лет.
В декабре по этому поводу высказался главнокомандующий британской армией Пэтрик Сэндерс, заявивший, что война в Украине заставляет вспомнить времена Гитлера и задуматься о неизбежности столкновения с Путиным. К тому же призвали своих граждан главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов и начальник штаба армии Бельгии. Уже в новом 2024 году быть готовыми к угрозе большой войны посоветовали верховный главнокомандующий и министр гражданской обороны Швеции.
15 января стало известно, что у властей Германии есть сценарий учений, согласно которому летом 2025 года Россия может атаковать восточный фланг НАТО. На следующий день премьер-министр Эстонии Кая Каллас подсчитала, что до начала войны с восточным соседом осталось всего три года.
Свое мнение по этому поводу 19 января высказал и министр обороны Германии Борис Писториус - по его мнению, у Запада есть еще 5-8 лет, прежде чем произойдет военное столкновение.
Летом 2023 года военный преступник Владимир Путин заявил, что не заинтересован в войне с НАТО. "Но если кто-то захочет - не мы, - мы готовы", - добавил он.
Между тем заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что "у России остается все меньше и меньше выбора, кроме прямого конфликта" с альянсом, комментируя передачу Украине танков Abrams и обещания поставок ракет ATACMS большой дальности.
"Мы готовы, хотя результат будет достигнут гораздо большей ценой для человечества, чем в 1945 году", - заявил Медведев.
Kamēr Krievija pamazām uzsāk gatavot savu sabiedrību karam Baltijā (video), tikmēr Latvijā ar vien biežāk dzirdēsim balsis, ka nevajag mīnēt un fortificēt robežu. Ka tas ir slikti, dārgi, nehumāni utt, utjp. https://t.co/80dGL9TMYW pic.twitter.com/bgGiHfzoee— Edvīns Šnore (@EdvinsSnore) January 21, 2024
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