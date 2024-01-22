В Риге встретятся главы диппредставительств Латвии

Сегодня, 22 января, в Риге начинается ежегодная встреча руководителей дипломатических представительств Латвии за рубежом, на котором будут обсуждаться приоритеты и и актуальные задачи службы иностранных дел, сообщили в Министерстве иностранных дел.
Официально собрание 23 января откроет министр иностранных дел Кришьянис Кариньш. Послы встретятся с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем, председателем Сейма Дайгой Миериней, премьер-министром Эвикой Силиней и главой комиссии Сейма по иностранным делам Рихардом Колсом, председателем комиссии по европейским делам Эдмундом Цепуритисом, председателем комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондом Бергманисом и председателем комиссии по национальной безопасности Айнаром Латковскисом.
В программе встречи запланированы дискуссии по актуальным вопросам политики безопасности с министром обороны Андрисом Спрудсом и заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Ангусом Лапсли.
Актуальные вопросы Европейского союза послы обсудят с вице-председателем Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и генеральным секретарем Еврокомиссии Илзе Юхансоне.
О проделанной работе и задачах, запланированных в связи с выдвижением в 2025 году кандидатуры Латвии на председательство в Совете безопасности ООН (СБ ООН) на период 2026-2027 годов, расскажет посол по особым поручениям - руководитель секретариата СБ ООН Андрей Пилдегович.
Актуальные вопросы отраслевой политики послы обсудят с министром сообщения Каспаром Бришкенсом и министром экономики Виктором Валайнисом.
В ходе совещания его участники также обсудят вопросы содействия экспорту и привлечения инвестиций, дезинформации и ее предотвращения, реализацию политики диаспоры и актуальные вопросы консульской работы.
Кариньш примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам
Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш в понедельник в Брюсселе примет участие в заседании Совета Европейского союза (ЕС) по иностранным делам, сообщили агентству LЕТА в Министерстве иностранных дел.
В центре внимания Совета по иностранным делам будут неотложные вопросы военной и финансовой поддержки Украины. Министры иностранных дел стран ЕС также обсудят актуальную ситуацию на Ближнем Востоке в поисках вариантов долгосрочных решений.
В этом заседании примут участие генеральный секретарь Лиги арабских государств, а также министры иностранных дел Саудовской Аравии, Египта, Израиля и Палестинской автономии.
На заседании Совета ЕС по иностранным делам также состоится неформальная встреча министров иностранных дел с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.
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