В Риге встретятся главы диппредставительств Латвии

В ходе совещания его участники также обсудят вопросы содействия экспорту и привлечения инвестиций, дезинформации и ее предотвращения, реализацию политики диаспоры и актуальные вопросы консульской работы.

Кариньш примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам

Министр иностранных дел Кришьянис Кариньш в понедельник в Брюсселе примет участие в заседании Совета Европейского союза (ЕС) по иностранным делам, сообщили агентству LЕТА в Министерстве иностранных дел.

В центре внимания Совета по иностранным делам будут неотложные вопросы военной и финансовой поддержки Украины. Министры иностранных дел стран ЕС также обсудят актуальную ситуацию на Ближнем Востоке в поисках вариантов долгосрочных решений.

В этом заседании примут участие генеральный секретарь Лиги арабских государств, а также министры иностранных дел Саудовской Аравии, Египта, Израиля и Палестинской автономии.

На заседании Совета ЕС по иностранным делам также состоится неформальная встреча министров иностранных дел с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!