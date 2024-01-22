"Самолет выполнял чартерный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия)", - сообщили в Росавиации. По данным ведомства, в самолете находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира.

Все шесть человек погибли в авиакатастрофе. Среди пассажиров была женщина, которая перед полетом проходила лечение в Таиланде, будучи подключенной к аппарату искусственного дыхания.

В афганскую полицию поступило известие о крушении самолета в провинции Бадахшан. Самолет внезапно отклонился от курса и врезался в горы недалеко от границы с Таджикистаном. Перед катастрофой пилот сообщил о технических неполадках - у самолета отказали оба двигателя.

Это девятый инцидент с участием российских самолетов с начала года и восьмой, произошедший во время рейса за последние девять дней. Ранее инциденты не были связаны с крушением самолетов и гибелью пассажиров.

США и Евросоюз запретили новые поставки, связанные с обслуживанием и страхованием самолетов, в Россию с февраля 2022 года. Самолет, разбившийся в Афганистане, выполнял частный рейс для медицинской эвакуации из тайского города Паттайя в Москву. Самолет дозаправлялся в индийском городе Гая.

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