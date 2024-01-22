Звезда биатлона купил дом за несколько млн в одном из самых дорогих городов мира

Площадь нового дом Бё и его партнерши Гиты Симонсен - 198 квадратных метров, в нем четыре спальни. По данным газеты Dagens Naeringsliv, дом обошелся на 1,5 миллиона крон, или на 130 000 евро, дешевле его рыночной цены.

Бё также владеет квартирой в центре Осло, которую он купил в 2020 году за 4,1 миллиона крон (360 000 евро). Ему также принадлежит дом для отдыха в Иннландете в Гёусдале, приобретенный в 2016 году за 1,5 миллиона крон (130 000 евро).

Газета хотела получить комментарий от звезды биатлона по поводу покупки новой недвижимости, но ответа пока не получила. Агент по недвижимости, ответственный за продажу, также не пожелал комментировать этот вопрос.

Осенью прошлого года 35-летний Бё продал дом в том же районе за чуть более двух миллионов евро. В 2017 году он купил аналогичный дом за 1,45 миллиона. Отмечается, что в последние годы дом был реновирован, что оправдывает заметное повышение цены.

В 2022 году Бё заработал 150 тысяч евро, а его активы составляли почти 1,3 миллиона евро. В 2022 году компания Boe Invest, полностью принадлежащая биатлонисту, до уплаты налогов работала с прибылью почти в полмиллиона евро.

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