Видео ⟩ Баскетболист Порзиньгис вписал свое имя в историю НБА

"Бостон Селтикс" на выезде обыграли "Хьюстон Рокетс" со счетом 116:107 (35:25, 35:30, 20:25, 26:27), одержав четвертую победу за последние пять игр.

Порзиньгис отыграл 32 минуты 49 секунд и реализовал пять из десяти двухочковых бросков, шесть из 11 дальних бросков и четыре штрафных броска. У него также было шесть подборов, пять блок-шотов, одна передача, один перехват, три ошибки, пять тейкдаунов. Он закончил игру с показателем +18.

Латвийский баскетболист стал первым игроком в истории НБА, который в трех разных играх за карьеру набрал не менее 30 очков, выполнил не менее пяти дальних бросков и заблокировал не менее пяти бросков соперника.

Дважды такую статистику собирал только Раф Эндрю Лафренц, сообщает Yahoo Sports.

Kristaps Porzingis passes Raef LaFrentz (2) for the most games with 30+ points, 5+ 3PM, and 5+ blocks in NBA history. pic.twitter.com/MXiAndbfvm — NBA History (@NBAHistory) January 22, 2024

Для Порзиньгиса это первый сезон в рядах "Селтикс". Матч против команды "Рокетс" для него стал одним из лучших в форме бостонской команды. До сих пор ни одному баскетболисту "Селтикс" не удавалось совершить шесть трехочковых бросков и заблокировать пять бросков за одну игру.

"Честно говоря, это невероятно, - сказал Порзиньгис в интервью NBC Sports о поддержке болельщиками "Бостона" в Хьюстоне. - Мы на выезде, и они поддерживают нас так, как будто мы играем дома".

"Селтикс" с 33 победами и десятью поражениями занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции и свой следующий матч проведет в понедельник в гостях у "Даллас Маверикс", который Порзиньгис представлял с 2019 по 2022 год.

В этом сезоне 28-летний Порзиньгис набирал в среднем 19,1 очка, 6,8 подбора, 2 передачи и блокировал 1,8 броска за игру.

Видео: Игра Порзиньгиса в матче "Селтикс" - "Рокетс"

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