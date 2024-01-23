Расстреляли вместе со всей труппой. История актрисы из Латвии в Театре им. М. Чехова

3 февраля на Большой сцене Театра имени Михаила Чехова ожидается премьера спектакля "SKATUVE в огне" по пьесе в контексте реальных исторических событий 1937 и 1938 годов, когда СССР в рамках Большого террора проводил так называемые "национальные операции", в том числе "латышскую операцию".
Исторические данные свидетельствуют, что в ходе этих операций было арестовано более 22 000 латышей, из них почти 17 000 были приговорены к смертной казни - расстрелу.
Жертвой этой безжалостной статистики стала и труппа московского латышского театра SKATUVE ("Скатуве", в буквальном переводе - "Сцена"), где играла признанная в Европе актриса театра и немого кино Мария Лейко.
Актриса Лиепайского театра Инесе Кучинска играет в этом спектакле роль Марии Лейко:
"Я принимала участие в фильме Дависа Симаниса о Марии Лейко, с сожалением признаюсь, что я действительно не знала о такой личности. Мне даже было стыдно, что я не знала".
"Как будто многие отмечают, что мы визуально похожи. Мне это интересно в том смысле, чтобы прикоснуться. Больше я ничего не смогу сделать, кроме как прикоснуться к ее такой личности и угадать, какой она могла бы быть. Представить и попытаться оживить ее", - признается Инесе.
Она заметила, что ей нравится работать в Рижском русском театре им. М. Чехова вместе с другими актерами и режиссером Лаурой Грозой: "Я думаю, что она монстр в хорошем смысле. Отличный режиссер.
Она никогда ничего не делает просто так. Для нее очень важно сказать самое существенное о времени, в котором мы живем, о людях, об искусстве, о таком наполнении жизни".
Дата премьеры спектакля "SKATUVE в огне" - 3 февраля - выбрана не случайно: это годовщина уничтожения театральной труппы SKATUVE. 3 февраля 1938 года ее участники были расстреляны на полигоне Бутово.
Кучинска считает важным говорить об этом:
"Сейчас же время такое травмирующее и беспокойное. На мой взгляд, эта тема на данный момент очень важна хотя бы потому, что и сейчас многие считают, что Советский Союз был такой страной счастья. Но реальность оказалась очень суровой. Подавлялась национальная культура, национальная идентичность.
Вместо этого была создана какая-то, на мой взгляд, непонятная коммунистическая культура. В то время было много насилия.
Людей убивали без приговора, без суда, без ничего. Как-то... я не знаю.
Я думаю, что в настоящий момент уместно говорить о таких страницах истории, которые глубоко впечатались в сознании народа".
Напомним, спектакль "SKATUVE в огне" - это вторая часть диптиха режиссера Лауры Грозы (первая - "В бальных туфельках по сибирским снегам").
Актерский ансамбль в этом спектакле: Екатерина Фролова, Вероника Плотникова, Шамиль Хаматов, Яков Рафальсон, Александр Маликов, Анатолий Фечин, Константин Никулин и другие, в том числе и приглашенные артисты: Инесе Кучинска (которая сыграет Марию Лейко), Мартиньш Вилсонс и Ивар Калниньш.
В творческую команду спектакля под руководством Лауры Грозы входят: Артурс Дицис (драматург), MAREUNROL'S (костюмы и сценография), Рудолфс Данкфелдс и Микелис Путниньш (авторы оригинальной музыки), -8 (видеохудожник) и Айнарс Пастарс (художник по свету).
Спектакль рекомендуется зрителям старше 16 лет, билеты можно приобрести на сайте bilesuserviss.lv или в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
Ближайшие показы: 03.02, 04.02, 13.02, 28.02, 20.03, 21.03, 22.03.
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