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Бегуна, выкурившего пачку сигарет во время марафона, дисквалифицировали

rus.postimees.ee
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Бегун Дядя Чен.
Бегун Дядя Чен. Фото: @leila_mumbi/X

На недавнем марафоне в Сямыне, Китай, внимание привлек один участник. Бегун по прозвищу Дядя Чен преодолел 42 километра за три часа 33 минуты и выкурил при этом целую пачку сигарет, пишет Rus.Postimees

Китаец, о котором идет речь, финишировал 574-м из 1500 бегунов. К сожалению, организаторы марафона решили дисквалифицировать 52-летнего мужчину из-за его необычной активности.

Как ни странно, это был не первый раз, когда он выделялся курением. Китаец шокирует этим людей на марафонах уже много лет. Например, в Синьцзине в 2022 году он тоже занялл 574-е место, но тогда его не дисквалифицировали за курение. Похожая картина была замечена в Гуанчжоу в 2018 году, когда он также финишировал с сигаретой во рту.

Два года назад китайские власти запретили курение во время марафонов. Об этом теперь напомнил оргкомитет Сямыньского марафона, сделав заявление, объясняющее дисквалификацию Дяди Чена нарушением статьи 2.12.

"Неосторожное поведение бегунов, такое как дефекация в общественных местах, курение или топтание цветочных клумб и зеленых зон, которое влияет на ход забега и безопасность других бегунов, приведет к дисквалификации", - заявил руководитель марафона.

По данным Daily Mail, Чен хорошо известен в беговом сообществе, и не только своими причудливыми практиками. Он является одним из основателей беговой ассоциации и марафона провинции Чжэцзян.

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