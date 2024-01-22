Бегуна, выкурившего пачку сигарет во время марафона, дисквалифицировали

Китаец, о котором идет речь, финишировал 574-м из 1500 бегунов. К сожалению, организаторы марафона решили дисквалифицировать 52-летнего мужчину из-за его необычной активности.

Как ни странно, это был не первый раз, когда он выделялся курением. Китаец шокирует этим людей на марафонах уже много лет. Например, в Синьцзине в 2022 году он тоже занялл 574-е место, но тогда его не дисквалифицировали за курение. Похожая картина была замечена в Гуанчжоу в 2018 году, когда он также финишировал с сигаретой во рту.

Chinese marathon runner disqualified for smoking on track.



52-year-old Uncle Chen, known as the 'Smoking Brother,' was ruled out from the Xiamen Marathon despite finishing in 3h 33m on January 7, 2024. His habit of smoking while running has been a topic of discussion since 2018. pic.twitter.com/HoahC5d7A9 — BoreCure (@CureBore) January 19, 2024

Два года назад китайские власти запретили курение во время марафонов. Об этом теперь напомнил оргкомитет Сямыньского марафона, сделав заявление, объясняющее дисквалификацию Дяди Чена нарушением статьи 2.12.

"Неосторожное поведение бегунов, такое как дефекация в общественных местах, курение или топтание цветочных клумб и зеленых зон, которое влияет на ход забега и безопасность других бегунов, приведет к дисквалификации", - заявил руководитель марафона.

По данным Daily Mail, Чен хорошо известен в беговом сообществе, и не только своими причудливыми практиками. Он является одним из основателей беговой ассоциации и марафона провинции Чжэцзян.

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